IS-anhängare vill ha 150 000 kronor

VITTSJÖ/MALMÖ Den 30-årige man, tidigare asylsökande i Vittsjö som i oktober misstänktes för en brandattack i Malmö, släpptes i fredags ur häktet av säkerhetspolisen. Nu begär han 150 000 kronor i skadestånd av staten.

Mannens advokat Lars Edman pekar på det stora massmediala intresset runt 30-åringen och utpekandet av honom som ett skäl för förhöjd ersättning.

Mannen friades från attentatet mot en shiamuslimsk böne- och föreningslokal i Malmö i oktober förra året i brist på bevis. Domstolen slog dock fast att han sympatiserar med terrororganisationen IS.

Direkt efter att häktningen hävdes i april, omhändertogs han av säpo och låstes in i väntan på utvisning. Mannen ansågs för farlig för att gå fri och låstes in med hänvisning till bestämmelser om att skydda landet mot terrorbrott.

Problemet är att 30-åringen enligt reglerna inte går att utvisa varken till Syrien eller Saudiarabien dit han har anknytning, eftersom han i egenskap av misstänkt IS-anhängare riskerar dödsstraff i åtminstone Syrien om den syriska regimen får tag i honom.

I fredags släpptes han trots det ur häktet men står under fortsatt bevakning av säkerhetspolisen.



Säpo verkar hoppas att han ska lämna landet självmant, något han också sagts sig vilja göra enligt uppgifter mannens advokat Lars Edman lämnat till tidningen Dagens Nyheter.

Hans advokat uppgav till Dagens Nyheter att mannen förmodligen skulle försöka skaffa sig resehandlingar och lämna landet på egen hand.

– Det skulle kunna gå till så att säkerhetspolisen skjutsar honom till Kastrup och ser till att han går på planet, sa Lars Edman till tidningen.

Mannen bodde vi tiden för attacken mot bönelokalen, som IS tog på sig, i Vittsjö.

Där tycks han dock inte ha lämnat något större avtryck efter sig. Ingen av de personer tidningen varit i kontakt med och ställt frågor om 30-åringen har känt till honom.