Sommar med nya scener

LUND Konserterna återkommer i Dalby Stenbrott och Konsthallens innergård blir en ny scen för i Sommarlands program. Dessutom blir det många workshops för barn och familj bland annat vid Råbysjön, allsångskvällar och en extra satsning på Genarp.

Det är några av nyheterna i sommarprogrammet som presenterades i Stadsparken i Lund på måndagen.

– Vi är glada över att presentera 242 programpunkter när vi nu arrangerar den sjunde upplagan av Sommarlund. I år blir det också ett varierat program med en stor satsning på barn och unga på många platser i kommunen. En femtedel av arrangemangen sker i byarna, säger projektledare Lotta Brusk.

Många har frågat efter konserter i Dalby stenbrott och i år återkommer de den 5-6 augusti.

Familjer kan träffa Draken Kjetil i den dramatiska miljön i en operaföreställning med sångare från hela Norden, som grundar sig på Lundaförfattarna Kyrre Thalberg och Sara Snogerup Linses böcker.

– I flera år har vi arrangerat en kammarversion av en klassisk opera på Drakamöllan på Österlen. Nu vänder vi oss till barnen och alla som har barnasinnet kvar och vill upptäcka operans spännande värld, säger regissör Guido Paevatalu i Guidopera.

På kvällarna blir det konserter i stenbrottet med Malmöbaserade artisten Miriam Aïda och elektroinspirerade Garmarna.



En annan ny spelplats blir Konsthallen där det kommer att ordnas samtal, retroquiz och musik i anknytning till utställningen med verk av konstnärer med anknytning till Konsthögskolan.

– Tillsammans med Kulturskolan i Lund och kultur- och fritidsförvaltningens projekt Lov i Lund kommer det också att ordnas aktiviteter och workshops som Råbysjön och Aktivia på Klostergården, berättar Pia Paglialunga, producent för barnkultur.

En del av inriktningen för barn och unga är på workshops, exempelvis med Stockholm Street Festival.

Oliver Karlsson från Lov i Lund förklarar att man kommer att ha mobila team som på vardagarna är ute i de olika stadsdelarna och byarna för att locka in unga i aktiviteter och workshops.

Genarp är fokusby i kommunen och får därför femton programpunkter, bland annat experimentstation, musikalkväll och singalong-bio på badet.

Till Kulturen kommer artisterna Jens Hult, Sofia Thelin och Smoke Ring Sisters. Dessutom blir det allsångskvällar i egen regi med Ola Simonsson.

Gatstenspoesi, konstrunda, humor- och quizterassen på mejeriet och dans på olika platser är andra inslag.

Det bjuds på scenkonst under sommaren, som Sardine Sauvages klätterdans på Domkyrkans fasad och komedin Jekyll on Ice i Bjeredsparken.

Den 29 juni framträder också sångaren Magnus Tingsek på hemmaplan, i parken vid Fästan i Södra Sandby, en av scenerna.

Sommarprogrammet inleds 17 juni med Teater Sagohusets rymdbalett Krakel Spektakel och rytmikworkshop.

Grand Finale sker 13 augusti med en barnfest, musikstudion By Any Means och hiphoplöftet Jirell. Dessutom hålls Lund skate open på Söderlyckan.

– Vi hoppas att lundaborna hittar något för dem i programmet som snart delas ut till alla hushåll. Det går också att följa vad som händer på Facebook, säger Lotta Brusk.