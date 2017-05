Sjöbo avgjorde på stopptid

Sebastian Bernhoff har lämnat Cristian Mårtensson bakom sig och på väg att ge IFK Ystad ledningen med 1-0. Men Sjöbo IF kom igen och vände till 2-1 efter ett segermål på övertid. Foto: Thomas Persson

FOTBOLL

Med ett mål på övertid av Edvin Nilsson avgjorde Sjöbo IF derbyt mot IFK Ystad till 2-1. Segern tog Sjöbo IF upp på tredje plats i herrfotbollens division 5 östra.

Före sig i tabellen har Sjöbo efter nio omgångar bara Liga 06 och Lunnarps BK. Dessa två lag möttes för övrigt i går i Lunnarp.

Hem till Löderup vände Liga som vinnare med 1-0 och som ny serieetta.

– Seriens två bästa lag, tycker Paul Nilsson, Sjöbos tränare.

– De två lag som jag före seriestarten tippade skulle slåss om seriesegern. Jag trodde även på Lövestad.

I går förlorade Lövestad bortamatchen mot Vittskövle med 1-4 och har därmed bara sju poäng och en enda seger.

På lördag möts Lövestad och Sjöbo i ett stekhett kommunderby på Lövängen i Lövestad.

Dit kommer Sjöbo med självförtroendet på topp efter två raka segrar. I går vände de underläge 0-1 mot IFK Ystad till seger med 2-1. I den tredje övertidsminuten prickade Edvin Nilsson in segermålet via stolpen efter ett snyggt avslut i fritt läge, fint framspelad av Rasmus Rosdahl.

I den första halvleken gjorde IFK Ystads Sebastian Bernhoff det enda målet.

– Vi hade ett par rena frilägen som brändes i en annars jämn halvlek. Efter pausvilan satte vi in Edvin Nilsson och comebackande Joakim Svensson. Det gav hela laget ny energi. Alla sprang mer, vi vann mer boll, uppger Paul Nilsson.

Med sitt 1-1 på nick efter hörna tände unge Albin Bjurnemark Sjöbos segerhopp.

– Det kunde ha gått åt vilket håll som helst. Vi hade en boll i stolpen och IFK ett rent friläge. Vår målvakt Daniel Löf gjorde dessutom ett par bra räddningar, berättar Paul Nilsson.

Sjöbo IF fick sista ordet och tre derbypoäng efter Edvin Nilssons segermål på stopptid.

För Sjöbo var detta andra raka segern efter tre raka förluster.

– Förhoppningsvis är vi på rätt spår igen. Det känns i alla fall så, avslutar Paul Nilsson.