Rocka rullskidor på Sturup Raceway

Foto från en tidigare långfärd med rullskidor för ungdomar från Andrarum IF. foto: privat

Österlen/Sturup Tänker du delta i Vasaloppet, eller är du bara rädd för brunnslock? Då kan du passa på att ta dig till Sturup Raceway på måndag då det är dags prova på-kväll i rullskidor.

På måndag den 5 juni bjuder Andrarums IF i Brösarp in till rullskidkväll tillsammans med Ski Team Skåne och Huselius Skidsport.

Då kan den som är sugen prova på att åka rullskidor utan att behöva oroa sig för trafik – eller brunnslock!

– Det är en rolig sport, men svårare än skidor på snö och kräver en del balans. Det kan vara lite otäckt att prova på ute i trafiken, därför är detta en bra plats att börja på, säger Lise Svensson, skidansvarig på Andrarums IF som själv åkt rullskidor i nästan 15 år.

Enligt henne är rullskidor en skonsam och allsidig träningsform som passar folk i alla åldrar.

Själv gick hon över till rullskidor när löpning och andra träningsformer började slita på hennes knän.

Sporten som oftas utövas bland folk som ska delta i Vasaloppet har blivit allt mer populär menar Lise Svensson.

Under prova på-kvällen på Sturup Raceway kommer bland annat leverantörer av olika märken finnas på plats med utrustning.

Lise Svensson hoppas så klart på att många klubbmedlemmar ska ta sig till eventet, men vill gärna även se nya ansikten på banan.

– Det är ett ypperligt tillfälle för de som funderat på att börja men inte vet vilken utrustning de ska ha.

Men även för familjer med barn som bara vill göra något roligt tillsammans, säger hon.

Förhoppningen är att Andrarums IF, som under sex år haft träning i rullskidor, ska kunna ha återkommande träffar på Sturup Raceway eller liknande bana.

Det finns en viss oro att för få ska orka ta sig hela vägen till Sturup, därför bestämde de sig för att börja med en testkväll för att se om Sturupsbanan är något att satsa på längre fram.

– Vi hoppas kunna ha någon form av klubbmästerskap här i framtiden. Men vi börjar så här och ser vad som händer, säger Lise Svensson.

Under måndagen kommer det, förutom gratis instruktion, arrangeras frågesport och någon form av race-tävling.