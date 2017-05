Nu byggs skyskrapan The Point

En drönare skickades upp för att visa hur högt The Point ska bli. Foto: Erik Nilsson

Malmö I går började byggandet av nya skyskrapan The Point i Hyllie. Förhoppningar om ett nytt landmärke firades med drönare och tårta.

Precis utanför Hyllies tågstation, på torget står kostymklädda män och kvinnor och kisar rakt upp i den grå malmöhimlen.

Högt upp flyger en drönare, högre och högre. Den ska visa hur hög Malmös nya skyskrapa The Point ska bli.

Drönaren stannar svävandes på 110 meters höjd. The Point kommer att bli Malmös näst högsta byggnad efter Turning Torso, som är 190 meter högt.

Pia Andersson är VD på Annehem Bygg & Projekt och leder projektet Point Hyllie som tidigare resulterat i tre andra bredvidliggande byggnader.

Hon berättar att The Point beräknas blir klart 2019. Då är det kontor och butiker som flyttar in i byggnaden.

Pia Andersson tror att de 110 metrarna kommer att bli ett nytt landmärke för Hyllie och Malmö, istället för Hyllie vattentorn som tidigare har varit högst i området.

– Hyllie har blivit en stadsdel i rörelse, innan har det varit helt tomt här. När du tittar från långt håll ska det nya Hyllie sticka ut och inte vattentornet, säger hon till Skånska Dagbladet.

Pia Andersson tar första spadtaget, inte i marken, men i tårtan som är bakad för att likna The Point. Hon har höga förväntningar, men trots det tror hon inte att The Point kommer att konkurrera med skyskrapan i Västra hamnen om att vara Malmös främsta signaturbyggnad.

– Turning Torso är det stora landmärket i Malmö och så kommer det nog också förbli, säger hon.

