Grannar hjältar i branddrama

Under två år har krögaren Ahmed Alshaher framgångsrikt drivit Mårtens Pizzeria på Storgatan i Höör. Vid midnatt mellan måndag och tisdag var det någon som slängde in en hemmagjord bomb i lokalerna. Tack vare rådiga grannar blev skadorna begränsade. De tog sig in och släckte innan lågorna hann sprida sig i fastigheten som har ett antal bostadslägenheter. FOTO: LENNART ANDERSSON

HÖÖR Tack vare några rådiga grannar undveks vad som kunde ha slutar riktigt illa, när någon strax före midnatt på måndagen krossade rutor och slängde in en hemmagjord brandbomb i Mårtens Pizzerias lokaler på Storgatan i Höör. Grannarna tog sig snabbt in och släckte branden med restaurangens brandsläckare innan lågorna hann spridas vidare i trevåningshuset som innehåller flera bostadslägenheter.

– Vi är jättetacksamma för deras insats, säger restaurangägaren Ahmed Alshaher när han beskådar förödelsen i lokalen på tisdagsmorgonen.

– Det var två eller tre killar som lyckades släcka innan brandmännen kom fram. De hindrade att det spreds vidare.

Restaurangen ligger på bottenplanet. I en fullt utvecklad brand som hunnit ta rejäl fart hade lågorna kunnat leta sig in genom lägenhetsfönstren en våning upp. Både på framsidan och baksidan där det finns balkonger.

Många av de boende hade säkert hunnit gå och lägga sig. Och man vet att det bor folk i huset som har lite svårt att röra sig.

Gärningspersonen eller -personerna tycks ha förberett dådet.

Bomben är av en typ som brukar betecknas som en molotovcocktail: En glasflaska som fyllts med någon slags brandfarlig vätska, kanske bensin, och sedan har en hemmagjord stubintråd stuckits ner genom flaskhalsen och antänts.

Själva flaskhalsen med stubintråden kvar ligger på ett upp och nervänt bord, där den landat och frätt ett sotigt hål i det vita bordet efter att ha kastats dit.

Man kan se hur den brandfarliga vätskan stänkt på väggen intill.



Innan gärningspersonen tog sig in krossades både skyltfönstret och entrédörren. Invid entrén sitter en övervakningskamera.

Polisen har fått filmen, men det är oklart vad den visar. Det kan vara så att gärningspersonen undvikit kameran.

Restaurangen är larmad och Ahmed Alshaher fick störta dit med familjen från bostaden i Lund efter att ha blivit uppringd från säkerhetsföretaget Security Assistance.

– Polisen var kvar här då och brandmännen.

Första känslorna var ren besvikelse.

Ahmed Alshaher har drivit restaurangen i snart två år och är stolt över vad han lyckats bygga upp.

– Vi började med noll kronor i kassan. Nu har vi många kunder. De är jättenöjda med vår mat och våra låga priser, säger han och får medhåll av en av sina bröder som kommit för att stötta i en svår stund:

– Vi kommer igen! Och ska öppna så snart det bara går igen. Då blir vi ännu starkare, säger brodern.

Men den närmaste tiden blir problematisk. Man måste hålla stängt under någon vecka eller längre för att få allt i ordning igen.

Under tiden tappar företaget intäkter.

– De blir förlust så klart.

Extra ledsamt är att man satsade 100 000 kronor på att renovera lokalerna så sent som i februari. Nu måste till exempel väggarna målas om och allt saneras.

De vill inte spekulera i vem som kan tänkas ligga bakom brandattentatet.

Tisdagen ägnades åt kontakter med försäkringsbolaget Länsförsäkringar där man hoppades få hjälp ifrån. Även polisen skulle skicka utredare under dagen.

Så sent som under nyårsafton var restaurangen utsatt för ett annat attentat. En person försökte då ta sönder skyltfönstret med stenar. Man utgår dock att det handlar om en slump den här gången.

– Vi får så mycket beröm av alla.

Restaurangfolket vill även gärna ha kontakt med en närboende person som under händelsen lyckades ta fotografier när det brann, och sedan publicerade dem på Facebook-gruppen Höör – vad hände på byn?

Det var bilder med lågor på och måste ha tagits alldeles efter att branden brutit ut. Personen skrev även ut fler detaljer om händelserna – men det som publicerades togs sedan bort.

–Vi hann inte svara där på Facebook.

De tror också att personen kan ha sett gärningsmännen.

Under måndagskvällen inträffade fler bränder i Höör. Det var två bilar och en motorcykel som brann på bland annat pendlarparkeringen på Ringsjövägen. Även detta lades ut på Facebookgruppen under rubriken ”Höör är det nya Rosengård”.

Ahmed Alshaher och hans bror är även tacksamma för polisernas, räddningstjänstens och larmbolagets arbete efter dådet. Larmbolaget kom dit vid 04 på natten och säkrade de sönderslagna fönsterrutorna.

– Poliserna här i Sverige jobbar nästan 24 timmar om dagen.

På polisen kunde man under tisdagen inte säga så mycket mer än att utredning pågår.

– Det är rubricerat som grov mordbrand och utreds av grova brott i Kristiastad, säger Johanna Taylor som är förundersökningsledare i Eslöv, Höör och Hörby.

Skånskan sökte utan framgång ansvarige Anders Svensson för att höra om sannolikheten för ett samband mellan bilbränderna och pizzeriabranden i Höör.