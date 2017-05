Får fängelse för stöldräd

Malmö Den 36-årige man som genomförde stölder hos äldre kvinnor på ett seniorboende i Malmö i mars döms till ett års fängelse.

Det fastställde Malmö tingsrätt i går.

Enligt domskälen ska mannen ha tagit sig in på boendet och gått mellan lägenheterna under kvällen den 28 mars för att komma över personuppgifter och handväskor med pengar.

Polisen larmades och kunde på plats konstatera att väskor försvunnit hos två kvinnor.

En hade lyckats avvisa mannen i dörren.

Senare har också framkommit att mannen kommit över kreditkort och tagit ut 15 000 kronor.

I förhören återges hur 36-åringen ska ha smugit sig in i lägenheterna och efter att han blivit påkommen försökt ta reda på personuppgifter.

Först efteråt upptäcktes att väskor försvunnit.

Själv har han nekat till alla anklagelser och hävdat att han aldrig ens varit på seniorboendet.

I tingsrättens bedömning hänvisas till en övervakningssfilm från en entré till seniorboendet där en man ses gå in och ut vid de tider som uppgetts i förhör.

Dock har personen inte gått att identifiera helt, men samma typ av skor som syns på övervakningsfilmen har 36-åringen haft på sig under förhör.

I övrigt har 36-åringens fingeravtryck kunnat knytas till platsen.

Också de signalement och händelseförlopp som kvinnorna uppgett i förhör har bedömts trovärdiga.

Med den bakgrunden anser tingsrätten att det är styrkt att 36-åringen gjort sig skyldig till grov stöld, försök till grov stöld och bedrägeri.

Mannen har en diger brottshistorik och förekommer under 43 avsnitt i belastningsregistret.

Han dömdes senast den 1 februari för bland annat stöld och häleri. Strax innan brottstillfället hade han nyligen blivit villkorligt frigiven.

Därför konstaterar frivården att ”frivårdspåföljd inte har en brottsavhållande effekt”, varpå ett års fängelse utdömts.

Stöldräden mot äldreboendet har inneburit svåra konsekvenser för de utsatta.

– Hon känner sig mycket otrygg, särskilt på kvällarna. Hon har fått söka läkarvård vid flera tillfällen och fått lugnande medicin. Händelsen har vänt upp och ner på allt, beskriver åklagaren situationen för en av kvinnorna.

36-åringen ska nu ersätta olovliga uttag och betala 10 000 kronor vardera som kompensation för den kränkning som hans tilltag inneburit.

Han sitter idag häktad i väntan på att straffet ska verkställas.