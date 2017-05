Det är inte rim­ligt att be­höva åka tio mil el­ler mer för att sätta in pengar, tyc­ker Emil Källström (C) i Dagens Nyheter. Nu vill han, som sit­ter i den par­la­men­ta­riska ­kom­mit­tén som ska ana­ly­sera Riks­bankens an­svar för kon­tant­han­ter­ingen, att lag­stiftningen ändras.

Det rim­liga är att bankerna får ett stör­re an­svar för att han­tera kon­tan­ter så länge se­dlar och mynt be­hövs – och det lär de göra länge trots alla spå­domar om kon­tan­ternas sna­ra död. För bankerna hand­lar det om kost­nader och om stora in­täkter på kort­han­teringen. Men det kan inte vara bankernas vinster som styr här, det bör den par­la­men­ta­riska ut­redningen inse.

Det verkar ock­så så. I sam­ma ar­ti­kel uttalar sig flera par­tiers fö­re­trä­da­re för att lösa frå­gan om möj­lig­heten att sätta in kon­tan­ter på banken, utan att låsa sig för nå­gon me­tod. Kan­ske blir det ge­nom in­sättnings­au­to­mater jäm­te ban­ko­materna, så att pengar ock­så kan sättas in.



Re­dan i höst kan ett för­slag kan­ske kom­ma. Det är hög tid. Fö­re­ningar lik­som pri­vat­per­soner har länge haft pro­blem med att sätta in kon­tan­ter från till ex­em­pel ett fö­re­nings­lot­te­ri el­ler från an­dra ak­ti­vi­teter.

Ut­by­tet av se­dlar och mynt har gjort frå­gan akut för mån­ga pri­vat­per­soner som haft stör­re kon­tant­be­lopp hem­ma och som nu måste byta gam­la, snart ogil­tiga se­dlar mot nya. Så nu måste bankerna tvingas ta sitt an­svar, även om vinsterna naggas nå­got i kan­ten.