Dubbla kostnaden när Sus moderniseras

MALMÖ En underjordisk ”motorväg” där alla transporter av allt utom patienter ska ske, en ny servicebyggnad mot John Ericssons väg och två nya vårdbyggnader där flera vårdenheter ska arbeta tillsammans på ett delvis nytt sätt.

Efter flera år av utredningar och delbeslut är politikerna nu redo att fatta ett avgörande beslut om hur sjukhusområdet i Malmö ska utvecklas.

Och både investeringar och storleken på det som ska byggas har vuxit ordentligt sedan 2008 då man först började prata om en modernisering av Sus Malmö. Först nu är det någorlunda klart hur det skall se ut.

För några år sedan låg den beräknade slutnotan på sex miljarder kronor, nu är den uppe i 12,3. Politikerna i regionstyrelsen väntas på torsdag fatta beslut om ytterligare investeringar för drygt nio miljarder kronor.

För pengarna får man en stor servicebyggnad – med nytt bårhus intill – mot John Ericssons väg. Hit ska all utrustning och alla förnödenheter – tvätt, mat, medicin, sopor med mera som behövs inne på sjukhusområdet levereras eller fraktas ut via en kulvert.

– Allt ska in den vägen. Transporter in i sjukhusområdet ska företrädesvis vara för patienter, säger Petter Hannerz på medicinsk service.

I den nya underjordiska ”motorvägen” samlas alla transporter på ena sidan och all teknik – el, IT, gas, vatten – i den andra tillsammans med ett rörpostsystem. Automatiska truckar kommer att svara för transporterna.

– Att bara flytta saker kan man göra mer och mer automatiskt samtidigt som personalen kan arbeta mer med patienterna, säger Petter Hannerz

I servicebyggnaden samlas också i dag utspridda enheter för labmedicin. I det nya rörpostsystemet kommer prover att kunna skickas snabbare än i dag när personal måste gå iväg med dem.

Den största investeringen gäller två nya vårdbyggnader, nio respektive tio våningar höga byggnader mitt i sjukhusområdet.

Här har gamla byggnader redan rivits för att ge plats åt 102 000 nya kvadratmeter vårdlokaler. Här ska bland annat kirurgi, ortopedi, urologi, viss internmedicin och äldrevård med anknytning till ortopedi samlas.

Det har varit mycket diskussioner om hur vården kommer att se ut om några år när de vårdbyggnaderna ska stå klara att använda. En viktig sak, säger Peter Lanbeck, chef för Sus programkontor, att öka direktintagningen.

– Patienterna ska veta vart de ska vända sig och slippa tillbringa tid på akuten. Och de ska komma in i ett sammanhållet flöde där de resurser patienterna behöver finns

Eller som Ingrid Lennerwald (S), ordförande i beredningen för framtidens sjukvård, uttrycker det:

– Det blir lätt att man bara pratar om ett husabygge. Men det är mer komplext än så.

I ”husabygget” blir det bland annat plats för 23 operationssalar, 14 intensivvårdsplatser, tio vårdavdelningar 240 enpatientrum och en sterilcentral.