Cobras fest ledde till flera anmälningar

SJÖBO Rattfylleri, olovlig körning, narkotikabrott. Polisen upprättade ett antal anmälningar i samband med en omfattande bevakning i Sjöbo på lördagskvällen.

– Vi kopplar dessa till Cobra mc:s evenemang i Folkets park, säger kommunpolisen Johan Håkansson.

Cobra mc, som är en undergrupp till organisationen Bandidos, hyrde hela Folkets park under helgen. Något som inte kunde ungå dem som passerade genom tätorten och Folkets park.

Knuttarna sågs både under fredagen och lördagen i byn med sina mc-västar med synliga loggor på, vid entrén till parken hängde organisationens banderoll i rött och gult och runt staketet satt väv som dolde insyn till parken.

– Antagligen för att man inte ville att folk skulle kunna se in, säger Johan Håkansson.

Han säger att polisen kände till att mc-gänget skulle ha ett evenemang på orten, men att de trodde att det skulle vara vid deras klubblokal.

– När vi samma vecka fick veta att de hade hyrt hela Folkets park och skulle ha en stor fest på lördagen (som enligt gängets Facebooksida beskrevs som ”årets fest” och lockade omkring hundra deltagare, reds anm.) beslöt vi oss för att ha omfattande kontroller utanför parken och på vägarna i närheten.

Trafikkontrollerna resulterade i flera anmälningar om brott; fyra rattfyllerier, en olovlig körning, två narkotikabrott innehav och ordningsföreläggande gällande trafikbrott.

– Vi har fått många samtal från Sjöbobor om att de känt oro och ifrågasatt att mc-gänget hyrt Folkets park, det är inget vi hanterar utan det får stå för arrangören. Men inga incidenter har rapporterats där, säger Johan Håkansson.

Han kan ändå förstå allmänhetens oro.

– Även om Cobra mc hävdar att de inte begått något brott i Sjöbo, så är de allierade med Bandidos. Och Bandidos är per definition en kriminell organisation.

Mats Nilsson, ordförande i Folkets park i Sjöbo, berättar att några mc-personer hörde av sig till honom och ville hyra parken. Men han förstod inte att det var Cobra mc.

– Inte heller kände jag till att de var en undergrupp till Bandidos.

– Men de har skött sig och lämnat allt i sin ordning, det är inte alla som gör det.

Huruvida han kommer att hyra ut till mc-gänget igen, vet han inte.

– Det får vi se, säger Mats Nilsson.