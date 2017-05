Tollbring fick sitt drömavslut

Cassandra Tollbring stänkte in fyra bollar i SM-finalen. Foto: Emil Langvad/TT

HANDBOLL SM-guld i sista matchen med gänget.

Skyttedrottningen Cassandra Tollbring fick definitivt sitt önskeavslut i H65 Höör.

– Det är en barndomsdröm som går i uppfyllelse.

Challenge cupfinalen mot Lokomotiva Zagreb rann H65 ur händerna på ett snöpligt sätt, men när det var dags för spel om SM-titeln lyckades tränaren Ola Månsson få ut max i form av energi.

Och därför gick det vägen.

– Fattar knappt att det är sant. SM-guld, det är sådant som alla drömmer om. Jag hade en liten aning om det när vi vände mot Lugi som är ett fantastiskt bra lag. En vändning som byggt upp allt det här, sa Tollbring.

– Vi hade sex bollars ledning mitt i matchen mot Sävehof. Vem gör det? Ingen annan har gjort det och enda förklaringen jag kan hitta är moralen.

24-åriga Cassandra Tollbring behövde drygt 25 minuter för att göra sitt första mål i finalen och i slutändan blev det fyra fullträffar.

Trots det visade hon aldrig någon direkt frustration över att det egna spelet inte stämde.

– Jag försökte hålla upp huvudet. Vi ledde trots att jag bränt alla mina skott som jag satt tidigare i slutspelet.

Pushade på alla andra och var övertygad om att vi skulle vinna bara energin fanns där, samt att jag satte dit något skott. Och det gjorde jag till slut, därför blev det en liten marginal.

Tollbring har gjort tre säsonger i H65 Höör, men nu är det över.

Snart går flyttlasset till norska Larvik.

– Om jag känner vemod? Nej, inte direkt även fast det är ett jättegott gäng. Kanske blir det så att både jag och Ryde (Jessica, målvakten) möter dessa i Champions League.

– Fatta vad sjukt med tanke på hur mycket Jan och Elisabeth Hansson jagat den här biljetten. De har satsat något enormt och visat ett otroligt engagemang som vi alla kämpat för.

Rimboprodukten fortsätter.

– Den familjära känslan har smittat av sig och gjort att vi fått en sådan energi. Vi känner alla i klacken och det säger en hel del.

– Höör står för familj, och familjen vinner ganska mycket tillsammans. Hjärtat finns liksom på det rätta stället.

Under lördagskvällen skulle det firas rejält. Hennes tre år äldre bror, Jerry Tollbring, fick avsluta sejouren i IFK Kristianstad med att ta sitt tredje SM-guld genom 31-25 mot Alingsås.

Till hösten väntar spel i Rhein-Neckar Löwen.

– Vilken dag. Helt galet att båda lyckades, utbrast Cassandra Tollbring som inte umgicks med några andra tankar än att festa stenhårt.

– Vi kommer gå all in. Det är bara att köra. Först bankett och sedan något med laget, därefter blir det en lagfest också eftersom några lämnar.