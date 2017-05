Sprudlar av energi och idéer

Recension/konst

KONST

Academy of Tal R

Louisiana

Till och med 10 september

Utan någon som helst avsikt att bilda skola eller ens att inta en egen och originell plats på nutidskonstens parnass har Tal R. (egentligen Tal Rosenzweig) lyckats med i varje fall det senare.

I sin konstutövning oberäknelig som få har han grundat sin egen ”akademi” och betraktas i dag som en frontalgestalt på dagens internationella konstscen. Med stigande intresse har Louisiana följt hans utveckling ändå sedan han under studieåren vid Köpenhamns Kunstakademie (1994-2000) stack ut med en ohämmad kreativitet som öppnade dörrarna till fantasins gränslösa universum.

I sommar har Louisiana funnit tiden mogen för en tillbakablick med nedslag i verk skapade under de senaste 20 åren. Teckningar. Grafiska arbeten. Målningar. Collage. Skulpturer. Klotter.

Därtill 26(!) Artist Books, en labyrint som rymmer 99 individuella akryl-på-papper-målningar på temat Deaf Institute, fyra jättedukar som inspirerats av gamla graffitiprydda järnvägsvagnar och döpts till Habakuk efter smeknamnet på konstnärens far samt, hängande från taket, en uppochnervänd Häst i pyjamas. I allt en så överväldigande konstproduktion att redan ett urval fyller varje skrymsle i hela den underjordiska flygeln.

Ansvarig kurator för utställningen är Louisiana-veteranen Anders Kold som med sin hängning och placering av de olika verken förmedlar den sprudlande energin i Tal R:s konst där idéerna virvlar lika ymnigt och oförutsägbart som flingorna i en snöstorm.

Men att Tal R:s konst förefaller ymnig och oförutsägbar betyder ändå inte att den är ostrukturerad och planlös. Tvärtom antyder redan utställningstiteln – The Academy of Tal R – att den rymmer någon sorts sammanhållande faktor, kanske rent av en röd tråd. En sådan kan möjligen härledas ur två verk från mitten av 1990-talet vilka tycks markera de två poler hans konstnärskap rör sig mellan.

Å ena sidan Fugl (Fågel) från 1995. Egentligen bara en halv fågel på en gren av ett blommande fruktträd. Ett tämligen traditionellt motiv och alldeles bokstavligt ett halvt erkännande av kontinuitetens betydelse – målningen leder i varje fall mina tankar till kinesisk konst från 1700- och 1800-talen.

Å andra sidan The red man från 1996, ett jättelikt collage av klotterpapper, en slags anslagstavla fylld av hastigt, närmast naivt, nedklottrade idéer och infall. Ett verk som väcker associationer till CoBrAs idéer om konstens omedelbara tillgänglighet, men också till verk av såväl Jan-Öyvind Fahlström som Jean-Michel Basquiat.

Mellan fågeln och anslagstavlan löper således en tråd som, om än ganska slingrande, ändå leder från en delvis synliggjord förankring i traditionell akademisk tradition till en postmodernistisk, icke-akademisk normlöshet där tanken tillåts vara fri och ohämmad.

Detta betyder i sin tur att Tal R:s konst vid ett närmare betraktande är fylld av referenser till konsthistorien. Till dess akt- och perspektivstudier. Till kompositionsmetodik och färgläror men också till modernismens formreducerade figurativa måleri, till surrealism och dadaism. Det senare markant förmedlat av Tal R:s förmåga att se den konstnärliga potentialen i all slags bråte – en förmåga som han delar dels med ”skräpkonstens” fader, dadaisten Kurt Schwitters, dels med förra årets sommarutställare, Paul Gernes.

Gemensamt med Gernes har han också den (delvis) lättillgängliga lekfullheten – även i sommar kan barnfamiljer känna sig välkomna.

Tal R:s förtjusning i skräp möter på flera håll i utställningen, inte minst i den långa korridoren som hyser ett drygt 30-tal skulpturer skapade under åren 2005-2016. Stillastående. Motoriserade. Föreställande och icke-föreställande.

Materialens mångfald är legio – själv fäste jag mig vid ett par mobila svampar skapade av gamla trasmattor. Till de verk som förtjänar ett närmare studium hör också de fyra suveräna collage som på temat Adieu intressant komponerades 2005-08 – fyra världar att förtrollas av, att gå vilse i – allt kompletterat av en uttömmande katalog som producerats i samarbete med Museum Boijmans Van Beuningen i Rotterdam.