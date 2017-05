Mingel och musik på Hep Cat Day

LUND Det var festivalstämning hos HepCat Store på St Larsområdet i Lund på lördagen.

Sommarens öppet hus drog stor publik som kunde lyssna till olika band, fixa frisyren eller köpa sig en stetsonhatt.

Läckra bilar trängdes med motorcyklar på parkeringen och grillen gick för fullt i solgasset.

HepCat Store är en livsstilsbutik som har allt från amerikanskt workwear till egna T-shirts plus skivbolag och dansverksamhet med swing. Var sjätte vecka kommer också en frisör till butiken.

– Han har fullbokat året ut, det är mycket vintagefrisyrer, säger Dan Andersson som hjälpte till på lördagen.

Butiken grundades av Robert Göthe 1998 som startade den hemma i sitt eget vardagsrum i Lund.

– Sen flyttade vi till Mejeriet och för snart 14 år sedan kom vi hit. Vi lever på vår webbshop men de som är intresserade vet också att vi har allt i butiken.

En gång om året ordnar HepCat Store öppet hus och då kommer mellan tusen och 1 500 besökare för att lyssna på musik, fynda bland skivorna, köpa kläder från de kända märkena eller bara för att titta på bilar och motorcyklar.

I grunden finns ett stort intresse för bilar och mc och det har växt otroligt, säger Dan Andersson.

Här finns de stora, tunga varumärkena för den som vill köpa exempelvis handgjorda amerikanska skor och kängor.



Mest känt är enligt Robert Göthe Eat Dust som bland annat har jeanskläder och stetsonhattar och kommer med en första damkollektion i höst.

– Vi är störst i världen på detta märke, säger han.

Stolt ägare till en Ford 1949 är Eddie B från Malmö. Bilen fick många beundrande blickar där den stod utanför butiksentrén.

– Den kallades skolåda och har sänkt tak. Det gör att den ser fräck ut, säger han.

På Köpenhamnsbesök var El Ray och Rine från Belgien och tog sig hela vägen till Lund för att besöka HepCat Day.

– Det var vaarmt och vi hade inga danska kronor till öl. Men det ska nog lösa sig, sade de.

Flera band spelade under festivalen: The Picturebooks, J. Tex & The Volunteers, New Dime Collectors och Babian.