Fyrspår hotar Coyetgården

Hjärup Jordbrukshistoria riskerar att försvinna om Coyetgården i Hjärup rivs när järnvägen snart byggs ut till fyra spår.

HJÄRUP

Jordbrukshistoria riskerar att försvinna om Coyetgården i Hjärup rivs när järnvägen snart byggs ut till fyra spår.

Ägaren, lantbrukare Per Svensson och hustrun Kerstin Rehn Svensson kämpar för att kvarvarande logen ska bevaras.

– Vi förvaltar det här till nästa generation och vi vill se en levande landsbygd, säger de.

Men något klart besked har de inte fått från Trafikverket trots att järnvägsutbyggnaden närmar sig.

Att bostadshuset alldeles intill spåren ska bort har varit klart länge. Ingen har bott här sen 60-talet när tågtrafiken blev för besvärande.

– Men vi vet inte om ersättningsspåren som ska dras inför järnvägsombyggnaden innebär att även logen måste bort. Det har varit olika bud. Vi vet inte heller om vi kan arbeta här under byggtiden. Vi brukar 60 hektar, har silo och tork i logen och kör in lassen dit, säger Kerstin Rehn Svensson.

– Den gamla träsilon som står här kom med tåg till Hjärup en gång och kördes sedan hit med häst och vagn.

Per Svensson är tredje generationen som brukar Coyetgårdens mark. Gården var hans mors föräldrahem. Coyetgården skiftades tidigt.

– Från början var den u-formad med boningshus loge och stall.

Gnistor från ett ånglok satte eld på det gamla stallet som brann ner och då byggdes ett nytt på andra sidan logen.

Åskan slog ned i logen och förstörde taket. Detta lagades men man kapade det tre alnar på höjden.

– Men än i dag är den hög och med det brutna taket i nordtysk stil, samma som finns på Torup. som också var Coyets.

– Stall och bostadshus hade samma stil. Det var fantastiskt vackra byggnader med kullerstens- och tegelgolv och samma tegelväggar som finns på logen.

– När vi köpte gården 1991 ville vi ha Trafikverkets stöd för att ta ner och bygga upp bostadshuset bort från järnvägen, hitom logen, säger Per Svensson.

– Då hade vi på nytt kunnat få en u-formad gård, fast spegelvänd. Och man hade kunnat bo i huset igen. Det ligger bara lite mer än en meter från banvallen i dag och är sen länge omöjligt att bo eller ha verksamhet i.

Men att ekonomiskt bistå flytt av bostadshuset gick dåvarande Banverket inte med på.

I december 2000 brann även det nyare stallet ner och man misstänkte att någon slarvat med eld där.

Kulturen i Lund var på Trafikverkets uppdrag nyligen på plats och mätte upp Coyetgården, som är byggd på 1700-talet och har en lång historia.

– Det äldsta jag hittat om gården är från 1752 då jag tror man började förhandla om skifte som sen gjordes 29 april 1791 till en fastighet med jord på båda sidor järnvägen, säger Per Svensson.

1910 köpte tidigare arrendatorn Axel Andersson Coyetgården av greven Gustav Coyet.

Priset var 49 000 kronor.

1910 köpte Per Svenssons morfars far, Per Andersson, gården. 1926 köpte Albin Andersson gården, då sammanslagen med husmanstället en bit bort längs pilallén, och som han redan hade.

Efter Albin Andersson kom Ingmar Andersson och därefter nuvarande ägaren, Per Svensson.

Läs mer: