Fienden kom till Sjöbo

Uppdrag: söka av området med hund. Någonstans där ute fanns fienden som tagit sig in innanför Björkas gränser.

Sjöbo I måndags startade den stora militärövningen Våreld som drog 13 förband, det vill säga cirka 3 000 militärer, från hela Sverige till Skåne.

Under gårdagen fick Skånska Dagbladets reporter följa med till Björka övningsområde dit fienden redan var kommen.

Under övningen Våreld samlas förband från hela Sverige för att tillsammans förbättra landets försvar. Redan i måndags strömmade militärer, krigsfordon och helikoptrar in i länet och sedan dess har övningar pågått både på land och i luften på olika platser i Skåne.

Skånska Dagbladets reporter fick följa med under ett par spänningsfyllda timmar inne på Björka övningsområde medan de tre olika plutonerna övade eldstrid i tätbebyggt område. Och när skotten började ljuda var det bara till att inse att spanare tagit sig in på området.

– Det är spanare från Karlsborg som blivit påkomna och nu blir beskjutna. Förmodligen en mindre grupp på tre till fyra personer. Nu har det kommit order om att skicka ut spanare och utvärdera var det är lämpligast att sätta upp eldställningar. Frågan är om de kom ensamma, eller om det finns fler inkräktare på området, berättar Jan Bohman, kommunikationschef på södra Skånes regemente, P7.



Han har själv en lång historia inom försvarsmakten, och har bland annat arbetat som kriskommunikatör i krigsdrabbade länder som Afghanistan och Pakistan.

På området rör det sig totalt 102 militärer och försvarsanställda under just denna övning. Det är hemvärnets försvarskompani från försvarsmakten i Göteborg som håller till på platsen, och förbandet är uppdelade i tre plutoner som tillsammans ska försvara marken kring övningsplatsen.

– Vi kom hit under fredagsmorgonen, men hur länge vi stannar vet vi inte. Hela övningen är händelsestyrd. Det enda plutonerna vet är att ett större anfall kommer ske. Men inte var, när eller hur, berättar Jan Bohman som avslöjar att fiendens entré kommer ske med buller och brak.

Inne på området som tidigare användes av Flygvapnet har små samhällen byggts upp. En av dessa samhällen används under övningen som kompaniledningscentral där sjukvård samt mat och vatten finns tillgängligt. Det är även härifrån som de olika trupperna styrs via radiokommunikation – en plats som är väl värd att försvara.

Under övningen används inga skarpa vapen. Däremot bär samtliga militärer speciella västar med simulatorer i som noterar eventuella skottskador. Gevären som används skjuter laserstrålar och på så vis är det möjligt att dokumentera vem som blir skjuten, av vem, när och var på kroppen. Även stridsvagnarna och stridsfordonen är utrustade med samma teknik. – Dessa simulatorer är jätteviktiga för oss men utesluter inte att träna även med skarp ammunition, säger Jan Bohman.

Den här typen av övningar används för att försvaret ska stärka sina olika förband och bli bättre tillsammans, både när det kommer till försvar och anfall. Våreld avslutas under söndagen, men är bara en förberedande övning inför den stora militära övningen Aurora 17, den första och största övningen i sitt slag, som inleds i september. Då tränar 19 000 män och kvinnor från förband i hela Sverige runt om i landet – både på land, i luften och till havs.

– Försvarsmakten fokuserar mycket på nationellt försvar med tanke på vad som händer i närområdet. Därför är övningar som Våreld och Aurora viktiga för att kunna stärka det svenska försvaret så vi kan fortsätta vara ett land där vi lever som vi vill, och inte som någon annan säger till oss att göra, avslutar Jan Bohman.