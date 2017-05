Nato blir en kostsam affär Andraledare

Under många år har enskilda Natoländer tillåtits att åka snålskjuts via sitt Natomedlemskap. USA har länge tagit på sig ett mycket stort kostnadsansvar trots att organisationen utgör ett starkt nationellt och Europeiskt intresse långt borta från den amerikanska kontinenten. Därför var Donald Trump mycket tydlig under fjolårets presidentvalrörelse när han gick till val på att under hans presidentskap skulle Natoländerna tvingas betala mer för sin egen säkerhet.

Därför närmar det sig naivitet när flera Natoledare på Brysselmötet på torsdagen satte upp en förvånad och besviken min när president Donald Trump mycket tydligt sa ifrån att de måste betala sin rättmätiga andel, eller som han formulerade det med ord som inte kan missförstås: ”23 av 28 medlemsländer betalar fortfarande inte det de borde betala. Det här är inte rättvist mot folket och skattebetalarna i USA. Många av de här länderna är skyldiga enorma summor från tidigare år.

”

I princip är Natoländerna överens om att varje land skall satsa motsvarande 2 procent av bruttonationalprodukten. Men de flesta gör det inte. En del är inte ens i närheten.

Nu får de fram till 2014 på sig att successivt höja försvarsanslagen. Det kommer för en del länder att bli en så tung börda att det kraftigt negativt kommer att påverka andra statliga utgiftsområden. Frågan är om det allmänna opinionen insett detta och hur de kommer att reagera när mer pengar till försvaret krymper utrymmet för kärnområden som vård, skola och omsorg. Dessutom måste ifrågasättas vad det nyttjar till. Natoländernas samlade försvarsutgifter är mångdubbelt högre än Rysslands rätt blygsamma försvarsbudget. Idag är Natos försvarsutgifter ungefär tio gånger större än Rysslands och om Natoländerna lyssnar på Donald Trump kommer avståndet att bli ännu större. Vad denna ”overkill capacity” skall tjäna till har ingen gett något trovärdigt svar på.