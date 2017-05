Hundratals scouter redo för vårläger

Sjöbo Omkring 700 scouter samlades under gårdagen på Hörrs Nygårds lägerområde utanför Sjöbo för det årliga Vårlägret,

– Det finns inget bättre än att vakna på morgonen och höra lägret vakna, berättar Frida Gren, 13.

Tidigt under Kristi Himmelsfärd-torsdagen anlände bussar fullastade med scouter till Hörrs Nygårds lägerområde strax utanför Sjöbo. Nu är det nämligen dags för det årliga Vårlägret.

Totalt var det omkring 700 scouter som anlände till det 55 hektar stora lägerområdet. Lägermedlemmarna består av barn och ungdomar i ålder sju till 18. Även många vuxna var på plats i sina roller som lägerledare.

– Det bästa med scoutlivet är att alla kan vara med. Vi har inga utslagningar, alla är bra på olika saker och kan komplettera varandra. Här får de möjlighet att utvecklas som personer och komma bort från det vanliga livet, berättar Bertil Rantoft som själv är scout och sitter i lägerkommittén.

Vårlägret som, tidigare kallades Pingstlägret, sträcker sig från torsdag till söndag och är laddat med aktiviteter för medlemmarna, som alla kommer från Skåne, med undantag för ett gäng danskar som har för vana att hänga på under lägerdagarna.

Lägret består av olika ”byar” där de olika scoutlagen delats upp i små samhällen. Tillsammans gäller det att sätta upp tält och bygga kök, hämta mat och vatten från områdets koststationer samt se till att ha väldigt roligt.

Frida Gren, 13, och Ingrid Bjerre, 12, kommer från Slottstadens scoutgård i Malmö ochhar varit scouter under ett par år.

– Jag ser alltid mycket fram emot vårlägret. Jag älskar närheten till naturen och gemenskapen. Det finns inget bättre än att få sova i vindskyddet under bar himmel, att stiga upp till ljudet av naturen och höra lägret vakna, berättar Frida Gren.

– Och laga sin frukostgröt i köket vi själva byggt upp, även om just gröt inte är särskilt gott, fortsätter Ingrid Bjerre.

Lägret är en 40 år lång tradition och består av, förutom lägermedlemmarna, ideellt arbetande ledare och en del lägerbarn. Många föds in i scoutlivet menar Bertil Rantoft som själv varit scout i hela sitt liv.

– Men det är nog inget som någon mår dåligt av. Det här är ett otroligt roligt liv och hit är alla välkomna, avslutar han.