Hörby bjöd på målkalas

FOTBOLL Flera mindre lyckade insatser i rad.

Då steppade division 3-klubben Hörby FF upp rejält och utklassningsvann i nykomlingsmötet med Hyllie IK, 7–2 (4–2).

– En strålande prestation, konstaterade spelande tränare Kim Johansson som hade all anledning att vara nöjd och belåten.

– Jag vet inte om just Hyllie passar oss extra bra, men vi dominerade och ägde boll på marken som vi längtat efter att göra.

Fitim Zeneli 3, Fisnik Alaj, Tobias Olsson, Simon Olsson och Kim Johansson nätade för Hörby som fick det mesta att stämma i torsdagens drabbning.

Rutinerade mittbacken Niclas Sandberg ska också ha ett extra plus.

– Många gjorde det jättebra och det är svårt att hitta någonting att klaga på, betonade tränare Johansson.

– Och Hyllie kämpade ändå på bra.