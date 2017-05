Sverige En instängd get räddades ur en solhet bil som parkerats utanför en idrottsanläggning i Stockholm.

Enligt Aftonbladet slog en förbipasserande larm till polisen om att ett djur uppenbarligen for illa inne i en alltför varm bil vid en badmintonhall vid 16-tiden under fredagseftermiddagen.

Men denna gång var det ingen hund som stängts inne i en varm bil, utan en get.

Till Aftonbladet säger Eva Nilsson vid polisens ledningscentral att poliserna lyckades få ut geten som enligt bilderna verkar må bra.