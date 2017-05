De kämpar för brandkårens överlevnad

Äsperöd Utan lön rycker de ut för att hjälpa andra i nöd. Och för att brandvärnet ska finnas kvar i byn.

Engagemanget hos medlemmarna i Äsperöds frivilliga brandkår har ofta gått i arv genom flera generationer och många fortsätter även efter pensionen.

– Det är ett intresse samtidigt som det känns bra att kunna hjälpa andra, säger Lawe Nilsson.

På lördag firar brandvärnet 100 år med öppet hus.

Det var den 26 maj 1917 som en av storbönderna i Äsperöd grundade den frivilliga brandkåren efter att fanjunkare Deneker från Landskrona hållit ett föredrag om frivilliga brandkårer.

– 40 frivilliga tecknade sig och man värvade även 15 stödmedlemmar som vardera bidrog med en årsavgift på två kronor om året till verksamheten, berättar ordförande Bengt Andersson som läser högt ur ett sparat protokoll.

På den tiden fanns där flera stora verksamheter. Bland annat ett bränneri, ett exportslakteri, en jästfabrik, ett tegelbruk, en ångdriven mölla, flera affärer och bagerier. Även tågtrafik gick genom byn.

– Det var en väldigt levande och stor by då med runt tusen invånare. I dag är vi runt 225 personer som här och verksamheterna är nedlagda.

När brandvärnet drog igång verksamheten inrymdes det på Esperödsgården och man startade med tio spannar och tre tunnor med handtag, som man fått till skänks. Och med häst och vagn ryckte man ut.



– Efter ett par år investerade man i en motorbrandspruta, men det krävdes ändå sexton man vid en räddningsaktion, säger Bengt Andersson.

Förutom räddningsinsatser har brandvärnet under åren även ordnat festligheter för byns invånare. Till exempel basarer, maskeradbaler, fastlagsbaler, karnevaler, knytkalas och man hade kaffeservering och orkestrar som spelade.

– Man hyrde även in ett tivoli i Göteborgsskogen utanför Äsperöd, som man senare köpte och placerades vid Askerödsgården. Där fanns en hästkapplöpningsbana och man ordnade ärtgissning, dans, tombola, skytte och lyckohjul.

Allt finns dokumenterat i böcker liksom tillstånden för dans-, öl- och vinservering samt intäkterna från cykelparkeringsbiljetterna.

– Man behövde få in pengar för att kunna köpa in utrustning och fordon, säger Bengt Andersson och nämner att den första brandbilen, en ombyggd lastbil med plats för åtta personer, köptes in 1927.

Vid den perioden hade Björkerödsgården skänkt ett hus till brandkåren. 1929 lånade värnet 5 000 kronor och samlade även in pengar genom motortävlingar i Vallsås för att kunna bygga ett slangtorn.

Numera har man det lite lättare ekonomiskt. Sjöbo kommun stöttar alla frivilliga brandkårer i kommunen med 50 000 kronor per år och en ersättning betalas ut efter varje utryckning.

– Vi får utbildning, men alla i kåren jobbar gratis. Lönen som vi får skänker vi till brandkåren. Man vill ju att den ska finnas kvar i byn, säger kassören Lawe Nilsson.

De flesta i Äsperöds brandvärn bor några hundra meter från stationen. De som jobbar hemifrån eller är pensionärer rycker ut dagtid och de andra tar kvällspassen. Och de kan snabbt vara på plats vid utryckning.

– Hittills har vi inte missat ett enda larm, säger Lawe Nilsson och nämner att de gör ett tiotal utryckningar per år.

Även om de inte får gå in i byggnader, utan bara göra yttre släckning, kallas de in vid alla större brandutryckningar i sydöstra Skåne.

– Men det kan även bli till andra kommuner längre bort, eftersom vår tankbil är den största i Skåne. Det är en ombyggd oljebil som vi köpte in 1998 efter branden på Ekeröd. Den rymmer 17 000 liter vatten, säger Lawe Nilsson och tillägger att Äsperödsvärnets främsta uppgift numera är att bistå med vatten.

Både han och Bengt Andersson har varit engagerade i brandvärnet i 35 år och de har ärvt uppdraget från sina farföräldrar.

– Ett tag var jag, min far och farfar med samtidigt, det är ganska unikt, säger Lawe Nilsson.

I dag har värnet femton medlemmar och en av de nyare är Emelie Knast, 27, som gick med i fjor. Hon är även värnets första kvinnliga brandsoldat.

– Jag och min sambo flyttade hit för fyra år sedan och vi blev övertalade till att vara med, säger hon och ler. Men jag gillar det här. Brandvärnet är ju byns hjärta.

1958 flyttades brandstationen till sin nuvarande plats och det är också där som hundraårsjubileet firas nu på lördag med öppet hus klockan 10-15.

– Besökarna får prova de gamla vattensprutorna och ta en runda med brandbilen. Vi bjuder även på kaffe och korv, säger Lawe Nilsson.