Brobygge över E6 utmanar pendlarna

Flädie Bygget av en ny bredare bro vid trafikplats Flädie kommer att påverka trafiken på E6:an under ett halvår framåt. Körfälten flyttas nu ut mot kanterna och fartgränsen sänks.

– Här passerar 55 000 fordon under ett genomsnittligt vardagsdygn, och trafikanterna måste vara förberedda på att det kan bli krångligt, säger Torbjörn Sundgren, projektledare på Trafikverket.

Bron ska gå över E6:an och är en del av utbyggnaden av E6.02 – tidigare riksväg 16 – fram till Lund.

– Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. säger Torbjörn Sundgren.

Brostöden på respektive sida av E6 är på plats och nästa steg är att bygga brons mittstöd och då måste körfälten flyttas utåt för att ge plats åt arbetsområdena.

På måndag kväll sker flyttningen på den södergående delen, samtidigt som skyddsbarriärer sätts upp, och ett dygn senare görs motsvarande arbeten på den norrgående.

Hastigheten sänks då också till 50 respektive 70 km/tim på en sträcka av cirka 300 meter.

– Situationen är mer komplex på den södergående delen, bland annat beroende på att byggtrafiken kommer att gå där, förklarar Torbjörn Sundgren.

Under en eller två helger, preliminärt vecka 27-28, blir det dessutom totalstopp på E6 när brons stålbalkar ska lyftas på plats med hjälp av kranar.

– Då kommer vi i god tid att skylta och informera om omledningarna av trafiken, säger Torbjörn Sundgren.

Den norrgående trafiken kommer då att ledas förbi via av- och påfarterna vid trafikplats Flädie medan den södergående leds av vid trafikplats Borgeby och går via Bjärred fram till trafikplats Flädie.

– Stoppet kommer att gälla från fredag kväll till måndag morgon, och även om vi valt tider utan pendling finns risk för köer i och med att vägkapaciteten blir halverad, säger Torbjörn Sundgren.

En motsvarande stängning väntar under en helg i slutet av november då den gamla bron över E6 ska rivas.

Projektet för E6.02 omfattar även en ny, nu nästan färdigställd, cirkulationsplats vid trafikplats Flädie plus en ny pendlarparkering.

Sträckan fram till trafikplats Gunnesbo breddas samtidigt till 2+2-väg med mitträcke, något som innebär att fartgränsen höjs till 100 km/tim.

Dessutom stängs cirka 15 korsningar och utfarter vars trafik samlas till Gamlemark och Fjelie by men här är inte lantmäteriförrättningarna slutförda.

Vidare kommer bullerskyddet att förbättras i och med att ett projekt av det här slaget omfattas av nybyggnadsreglerna.

Hela vägprojektet, där den första studien inleddes 2001, kostar cirka 160 miljoner kronor och blir färdigt i april 2018.

