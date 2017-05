Nära skogsbrand när fritidshus stod i lågor

tjörnarp En sommarstuga eldhärjades i Korsaröd utanför Tjörnarp på torsdagskvällen. Polisen misstänker att branden var anlagd.

Branden startade vid 20-tiden. Okända gärningsmän ska ha brutit upp en dörr och tagit sig in i fritidshuset och stulit diverse föremål.

Därefter började stugan brinna och polisen misstänker att branden var anlagd.

– Det är rubricerat som mordbrand, uppger Gunilla Lundkvist på Eslövspolisen.

Vittnen ska ha sett tre personer röra sig vid huset innan branden. Dessa skulle kunna ha med händelsen att göra.

Räddningstjänst från Höör och Sösdala, totalt ett tiotal brandmän, ryckte ut till platsen.

– Det var mycket svårtillgängligt. Stugan ligger väldigt avsides och vägen dit är knappt farbar, nästan som en kostig. Vi fick ta oss fram på ängen intill, berättar yttre befäl Gert Ehlke.

Väl framme visade det sig att stugan var övertänd.

– Branden var fullt utvecklad, den hade pågått i kanske en halvtimme.

Brandkåren gick in med rökdykare för att kontrollera att ingen befann sig där.

– Senare fick vi veta att grannen varit i kontakt med ägarna, som bor i Tyskland.

Stugan ligger mitt i tät skog, med träd nära inpå byggnaden. Dessutom är det väldigt torrt i skog och mark just nu.

Därför fanns det en stor risk för skogsbrand.

– Det var en mycket stor spridningsrisk.

Brandmännen lyckades till slut släcka elden som vid det laget förstört stugan invändigt.

– Huset har en totalskada. Men skalet står kvar, kan man säga, säger Gert Ehlke.

Polis ryckte också ut till platsen och sökte med hundpatrull eter de tre personerna, men fick inget napp.

Henrik Lindahl