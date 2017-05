Svane blir enbart gymnasieskola

lund Med bred majoritet har kommunstyrelsen beslutat att en gymnasieskola för 2 000 elever byggs på Svaneskolans tomt samt att det nuvarande högstadiet flyttas till Parkskolan.

Under byggtiden kan nuvarande lokaler på Svane användas som ett tillfälligt gymnasium.

Beslutet kunde tas genom en överenskommelse mellan S, MP, Centern och Moderaterna.

Vänsterpartiet var emot och Liberalerna förde fram linjen att ett så stort beslut måste fattas av kommunfullmäktige.

– Det vi gör nu är att beställa skarpa handlingar från servicenämnden samt en detaljerad kostnadskalkyl. Fullmäktige kommer tids nog att få ärendet på sitt bord. Vi följer den gängse processen, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Han tycker att den lösning som partierna enats om endast har fördelar. Flera olika frågor löses samtidigt.

Som en bonus kan det också byggas bostäder på Svaneskolans tomt eftersom det inte behövs plats för både ett gymnasium och en högstadieskola.

– Att vi får tillfälliga gymnasielokaler under byggtiden löser ett jättestort problem. Vi har skannat av marknaden och det har visat sig stört omöjligt att hitta sådana på annan plats, säger han.

Genom dessa nya lokaler undviks att gymnasiet i Lund blir som en tryckkokare, som Anders Almgren uttrycker det, de närmaste åren.



Bakgrunden är antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar kraftigt och i högre takt än någon trott.

– Det beräknas bli 10 000 fler elever i Sydvästskåne på mindre än tio år. Nu tillför vi 2 000 platser. Under byggtiden växer behovet för Lunds del med hundratals per år.

Eftersom ökningen är så kraftig utesluter han inte att kommunen ändå måste hitta tillfälliga lokaler utöver Svane.

Några år in på 2020-talet tror Anders Almgren det nya gymnasiet kan stå färdigt.

Christer Wallin (M) lyfter fram att projektet på detta sätt blir mycket billigare.

– Behovet av uteyta är mindre för ett gymnasium än för ett högstadium. Det innebär att vi kan utnyttja marken bättre. Vi kan bygga tätare och högre. Vi får samtidigt in 2 000 elever, lite drygt till och med, säger han.

Högstadieeleverna kan flytta till Parkskolan så snart de nuvarande eleverna där, från internationella skolan, har flyttat in i den ombyggda i Östervångskolan. Parkskolan ska sedan i sin tur anpassas något.

Tidigast till läsårsstarten 2018/2019 kan den nya högstadieskolan på Park öppna.

– Vi får fantastiska skolmiljöer både på Östervång och Park. Den sistnämnda byggdes av Helgo Zetterwall som en skola. Nu fortsätter vi i hans anda, säger Christer Wallin.

