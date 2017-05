Österlen körde över Lunds BK

FotBOLL Serieledande division 2-nykomlingen Österlen FF imponerade stort då man körde över toppkonkurrenten Lunds BK på hemmaplan.

4-0 (2-0) var dessutom i underkant.

– Hur rättvist som helst. Vi var klart bättre från minut 1 till 90 plus stopptid, myste ÖFF-tränaren Mladen Blagojevic och öste beröm över sina depter.

– En formidabel laginsats.

Bassam Ahmad öppnade målskyttet genom att prickskjuta 1-0 i 22:a minuten och fem minuter senare nickade Fabian Karlsson in 2-0 på Skillinge IP.

Och i andra halvlek fortsatte Karlsson att leverera.

Både 3-0 (minut 57) och 4–0 (85) dundrade han rakt upp i nättaktet från ungefär 15 meter.

Tränare Blagojevic njöt av uppvisningen.

– Vad ska man säga? 4–0 och ändå kunde vi gjort fler mål. Vi hade jättemycket boll och skapade chans på chans.

Mladen Blagojevic kunde dessutom glädja sig åt att mittbacken Jesper Jönsson visade framfötterna i sitt första division 2-framträdande någonsin.

Öja-förvärvet ersatte skadade Boris Bjelkanovic i 58:e minuten.

– Roligt att se. Man blir verkligen stolt av en sådan debut.

Redan på söndag är det dags för Österlen FF att matcha igen borta mot Torns IF. Ett lag som vann sin onsdagsdrabbning över KSF Prespa Birlik, 1-0.