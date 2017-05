Fotbollstackling ledde till slagsmål

Landskrona Tacklingen i semifinalen i den lokala fotbollsturneringen blev gnistan som ledde till Lunds tingsrätt.

Men den 20-årige Landskronabon frikänns för misshandeln han anmäldes för.

I januari spelades en fotbollsturnering mellan ungdomar i Landskrona. I en av semifinalerna utdelades en tackling som ledde till irritation mellan spelare.

En av dem ska då ha bett en annan att ”hålla käften”. Efter matchen ska de två dock ha skakat hand och åtminstone den som sa åt den andre trodde att saken var ur världen.

Någon dag senare blev han dock konfronterad av den förorättade på gymnasiet i Landskrona där de båda går.

En diskussion uppstod om det som hänt under fotbollsmatchen och orden urartade snabbt till ett slagsmål.

Det råder delade meningar om vem som gjorde vad under det snabba förloppet men det slutade i varje fall med att den som ska ha sagt de förolämpade orden under matchen anmälde den andre, en 20-årig man, för misshandel.

Han menar att han själv inte slagits men att han efter bråket på skolan fick ont i tänder, svullnade i ansiktet och inte kunde äta fast föda på tio dagar. Flera månader efter händelsen har han fortfarande ont när han dricker vatten, menar han.



Den anmälde 20-åringen påstår i sin tur att han bara agerade i självförsvar och själv fick flera slag mot kroppen.

I Lunds tingsrätts dom anser rätten att det inte går att avgöra vems version som är mer trovärdig och därför frias 20-åringen från misshandeln.

Två nämndemän anmäler dock att de tycker att 20-åringens version är mindre trovärdig och anser att han skulle ha fällts.

I samma mål döms 20-åringen för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Han blev stoppad av polis när han körde sin pappas bil och i den hittade polisen en batong.

20-åringen kunde inte på ett trovärdigt sätt förklara vad den gjorde där och han får därför betala dagsböter på 2 000 kronor.