De kallar sig gärna nördar

Lund Nördkultur är arrangörernas egen beskrivning av Kodachicon 2017 som pågår på Polhemskolan i Lund fram till söndag lunch.

Omkring 1 000 personer intresserade av cosplay, sci-fi, fantasy, anime, manga och spel i alla former är samlade för att umgås och utveckla sina intressen, nu för tolfte gången.

Att byta identitet för några dagar är också en möjlighet som lockar. Samtidigt arrangeras flera tävlingar och andra aktiviteter, som workshops och föreläsningar.

– Vi har besökare i alla åldrar, men kanske mest 12-30-åringar, säger Sara Meurling från föreningen KodachiKai som arrangerar tillsammans med distriktsförbundet Sverok Skåne.

Arrangemanget hölls de första åren på Fäladsgården som så småningom blev för liten. Polhemskolan har gott om plats, också för matservering och sovsalar för besökarna som kommer från hela landet, plus Danmark och Tyskland.

Addie Rantala från Kristianstad, för dagen som Arcade Riven från League of Legends, har varit med de senaste fyra åren.

– Det är ett lagom stort och väldigt mysigt arrangemang där det finns tid både för att gå vidare med sina intressen och att träffa nya kompisar, säger hon.



Själv ska Addie Rantala bland annat tävla i cosplay men även hålla föredrag om att bygga med foam, något hon hållit på med i flera år.

– Jag har lärt mig efter hand, bland annat att undvika att limma fast mig själv, säger hon.