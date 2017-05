”Jag känner mig säker i Malmö”

kultur

För två månader sedan anlände den prisbelönta afghanske tv-journalisten Wali Arian, tillsammans med sin familj, till Malmö som stadens nya fristadsgäst.

– Vi känner oss säkra här, konstaterar han efter att ha levt under dödshot i hemlandet i flera år.

Malmös fristadsprogram:

Malmö stad startade 2010 ett residensprogram för förföljda författare och journalister. I samband med detta gick staden också med i det internationella fristadsnätverket International Cities of Refuge Network (ICORN). Under 2014 beslutade man att, som första svenska stad, utvidga residensprogrammet till två parallella stipendieprogram som också omfattar övriga konstformer.

Fristadsprogrammet innebär att en författare, musiker, bildkonstnär, tecknare, scenkonstnär etc. som är utsatt för censur och/eller förföljelse i sitt hemland erbjuds ett tvåårigt stipendium, fri bostad och ett nätverk i staden och regionens kulturliv för att kunna utvecklas konstnärligt och att få arbeta fritt inom sitt konstområde.

Sedan början av 1990-talet har enskilda städer runtom i Europa beslutat att bli fristäder åt förföljda författare. Ett tjugotal städer i Europa, samt Mexico City har samlats i det internationella nätverket ICORN — International Cities Of Refuge Network. Valet av vilka konstnärer som erbjuds en fristad i Malmö görs i samarbete med ICORN och ibland i samråd med relevanta branschorganisationer.

Övriga fristadsgäster i Malmö:

Parvin Ardalan 2010-2012

Naeimeh Doostdar 2012-2014

Ramy Essam 2014-2016

Jude Dibia 2015-2017

Källa: malmo.se