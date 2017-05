Hade 18 kilo heroin i eget lönnutrymme

MALMÖ Den svarta Mercedesen stoppades av tullen vid Lernacken och togs ut för särskild kontroll.

Gömt i ett lönnutrymme hittades nära 18 kilo heroin.

Dessutom fanns där ytterligare ett paket med sex gram cannabis.

Nu står tre män, 23, 32 och 41 år, åtalade vid Malmö tingsrätt för grov narkotikasmuggling.

Det var 28 juni ifjol som den norskregistrerade personbilen anlände till Lernacken via Öresundsbron.

I fordonet fanns då 23-åringen och 41-åringen. Tulltjänstemannen upplevde föraren som mycket nervös. Han uppgav att de hade varit i Tyskland under tre veckor och hälsat på släktingar.

Men tullaren blev misstänkt och tog ut bilen för extra kontroll.

En narkotikahund markerade direkt under passagerarsätet fram.

När utrymmet granskades närmare upptäcktes en misstänkt springa under mattan.

Det visade sig att det fanns ett specialkonstruerat lönnfack under passagerarsätet. Och där låg över 17,9 kilo heroin – allt uppdelat i 18 stora paket.

Bilfärden hade inletts i Holland dagen innan. Och enligt utredningen hade lönnfacket också konstruerats i Amsterdam.

Den stora mängden narkotika skulle sedan transporteras vidare med Norge som slutdestination.

Vid förhören uppgav 41-åringen att det fanns en annan uppdragsgivare. Och att uppdraget skulle vara att köra bilen från Norge till Amsterdam för att för att någon skulle konstruera ett lönnutrymme.

”Gömman” skulle sedan användas till att transportera norska pass till flyktingar.

I Amsterdam mötte en okänd man upp och tog hand om bilen. Och efter det flög 23-åringen och 41-åringen till Turkiet och var borta i två veckor.

När de återvände till Amsterdam skulle bilen vara klar, men de fick vänta ytterligare ett par dagar på att allt skulle bli färdigt.

När de båda männen sedan anlände till Sverige och stoppades vid Lernacken hade de utöver sina egna mobiltelefoner även en extra telefon som de hade fått av uppdragsgivaren.

Vid en undersökning kom det fram att det fanns ett namn sparat som kontakt i en av telefonerna. Och det noterades att det varit flera samtal i nära anslutning till resan.

Men det fanns även fem missade samtal från en kontakt den 28 och 29 juni i fjol, det vill säga efter att de båda männen gripits och anhållits.

Spåren ledde sedan vidare till 32-åringen, som nu misstänks vara huvudmannen bakom brottsplanerna.