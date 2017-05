Danspremiär i hemlig trädgård

Koreograferna Mélanie Demers och Laila Diallo har skapat dansföreställningen Something about Wilderness tillsammans. Foto: Claes Hall

Efter 30 minuters dans ute i trädgården får publiken följa dansarna in i Skånes Dansteaters foajé och vidare in i scenlokalen. Foto: Claes hall

Dans 2 000 perenner, 400 buskar och träd, 650 murgrönor och 30 ton jord. På fyra veckor har en grönskande trädgård vuxit fram på parkeringsplatsen framför Skånes Dansteater. På fredag 26 maj är det premiär för Something about Wilderness där publiken får följa en dansföreställning som börjar i trädgården och rör sig in mot scenlokalen.

– Vi tyckte att den passade bra till vårens tema som är förgänglighet, säger Skånes Dansteaters vd och konstnärlige ledare Åsa Söderberg.

Something about Wilderness har premiär på Skånes Dansteater i Malmö fredag 26 maj och spelas sedan 19.30 ett antal kvällar fram till och med 19 juni.

Föreställningen inleds i trädgården och avslutas inne på Dansteaterns scen.

Trädgården (och serveringen) kommer att vara öppen en stund efter föreställningen också.

Allt började med en internationell publikundersökning som visade att danspublik tycker om trädgårdsskötsel. Sambandet lockade Åsa Söderberg som kontaktade Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur vid Alnarp, och hennes kollega landskapsarkitekten Karin Svensson om skapa en tillfällig trädgård för en föreställning.

– Det var ett spännande och annorlunda uppdrag, konstaterar Carola Winberg som har erfarenhet av många olika landskapsdesignprojekt. När vi började arbeta här hamnade vi i en kall, blåsig miljö där vi skulle skapa en trädgård. Så vi beslöt tidigt att göra den som en skyddad, hemlig trädgård som kontrasterar mot det utanför, mot det vilda och otämjda.

Uppdraget att skapa dansen i trädgården fick den kanadensiska koreografen Mélanie Demers och den brittiska koreografen Laila Diallo som ett gemensamt projekt. Mélanie Demers och Laila Diallo har samarbetat tidigare, med föreställningen Sense of self/Sauver sa Peau för tio år sedan.

Denna gång bestämde de sig för att skapa i skift, Mélanie genomförde Lailas idéer rent konkret och tvärtom.

– Det lät lätt men var väldigt svårt, konstaterar Mélanie Demers. Nu vet vi egentligen inte längre vems idéer som är vems eller vem som har gjort vad för det har varit många förändringar och olika versioner. Det känns som om våra två röster går ihop på ett sätt som vi aldrig hade kunnat göra var för sig.

– Den här produktionen är mycket mer än summan av två delar, fortsätter Laila Diallo. Det unika är verkligen hur vi har arbetat ihop, på denna dansteater och med dessa dansare.

Trädgården där Mélanie Demers och Laila Diallos dansföreställning startar ligger på parkeringsplatsen utanför Skånes Dansteater i Malmö. Den är 900 kvadratmeter och har vuxit fram på plats på fyra veckor. Här finns en konstgjord gräsmatta, rabatter, murar, en labyrint, 2 000 perenner, 400 buskar och träd och 650 murgrönor.

Inför föreställningen samlas publiken utanför trädgården, dit också Dansteaterns servering har flyttat. Först blir det 30 minuters dans där publiken kan röra sig fritt bland dansarna i trädgårdens grönska och luften vibrerar av den kanadensiska kompositören Jean-Sébastien Côtes musik. Sedan får publiken följa dansarna in i foajén och vidare in i scenlokalen där det blir ytterligare en timmes dans.

– När vi började prata om det här med en trägård och att något ska hända ute och något inne hade vi en tanke om att låta trädgården röra sig in i teatern, berättar Åsa Söderberg. Men det visade bara hur lite vi teatermänniskor vet om trädgårdar. Det finns inget dagsljus i teatern så det var omöjligt. Det blev startpunkten för dialogen om vad som ska hända på scenen och ute i trägården.

– Den stora skillnaden mellan inne och ute ligger kanske också i hur vi upplever föreställningen, säger Mélanie Demers. I trädgården händer så mycket på en gång att vi inte kan greppa allt, alla har sin egen resa, men när vi flyttar in i teatern då har vi alla samma blick på vad som händer.

– Det ställer också frågor kring oss som publik, säger Laila Diallo.

Varken Laura Diallo eller Mélanie Demers har arbetat mycket med dans utomhus tidigare och de ser Something about Wilderness som en spännande möjlighet.

– Man kan väl säga att teaterlokalen känns som hemma för oss bägge så här fick vi fundera mycket över hur vi skulle ta oss an det här utrymmet, säger Laila Diallo.

– För mig krävdes det verkligen att jag släppte den kontroll som man har i en teater och att gå tillbaka till vad dans verkligen är, säger Mélanie Demers.

– Vi blev också tvungna att acceptera att allt inte kan bli sett, att vi inte kan kontrollera historien och veta vad som är början och slutet, inflikar Laila Diallo.

Mötet mellan landskapsarkitekterna och koreograferna i samarbetet kring trädgårdsrummet blev också lite av en utmaning.

– Vi pratar inte samma artistiska språk så det tog ganska lång tid att förstå vad utrymmet som vi som koreografer behöver och fantiserar om är för Carola och Karin, förklarar Mélanie Demers. Det blev spänningar och frustration men också upptäcker.

– Sedan var det också en utmaning i att vi skulle skapa ett intimt utrymme men samtidigt behövde en publik på 200 personer få plats och dansarna, konstaterar Carola Wingren.

– Vad gäller dansen stod det tidigt klart att vi måste arbeta med improvisationer. Något som var för koreograferat skulle inte ge oss tillräckligt mycket frihet att anpassa oss efter väder och publiken och utrymmet, säger Mèlanie Demers.

– Föreställningen heter Something about Wilderness vilket handlar om att gå tillbaka till vad som är vilt och primärt och vad som är viktigt och vad som kanske är oskyldigt och primalt, fortsätter hon.

För Skånes Dansteater har det varit spännande med en trädgård på den plats som de normalt sett upplever som väldigt ful.

– Det är en enorm satsning vi har gjort här men vi ville visa platsen i en ny dräkt, säger Åsa Söderberg. Och det gör också något med en arbetsplats när man har tillgång till en trädgård. Men det är hårt arbete också, vi vattnar just nu tre timmar varje dag.

När sista föreställningen av Something about Wilderness har spelats 16 juni kommer trägården att leva vidare på nya sätt.

– Vi gör en plan för livet efter detta, förklarar Åsa Söderberg, Det finns många odlingsprojekt som vi ska skänka växter till och ambitionen är att inget ska förfaras.

Blir det något mer liknande projekt för Skånes Dansteater i framtiden?

– Vem vet, säger Åsa Söderberg med ett leende. Men just nu bara njuter vi av det här.

– Som landskapsarkitekter ser vi också det här projektet som snudd på en politisk handling om hur en stad ska se ut, lägger Carola Wingren till. Vi hoppas att vi har sått ett frö som ska gro.