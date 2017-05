Vellinge En nybyggd villa i Västra Ingelstad har länsats på samtliga köksmaskiner och vitvaror.

Polisen larmades om inbrottetl klockan 08.49 på tisdagen..

Tjuven eller tjuvarna har brutit sig in i villan på Stenåkersvägen under natten till tisdagen. Det var tänkt att familjen skulle flytta in i huset nu på fredag.

Polis kommer under dagen att genomföra en brottsplatsundersökning.