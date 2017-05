Svalöv

Vid Trombongatan i Svalöv byggs det just nu villor. Under natten till i torsdags förra veckan har någon brutit sig in genom terrassdörren till en av de ännu obebodda villorna och där tagit vitvaror och annat till ett sammanlagt värde av 146 000 kronor. Bland det stulna finns en diskmaskin, en mikrovågsugn, samt en värmepanna, bara den med ett uppskattat värde av 100 000 kronor.