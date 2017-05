Sommarprogram intar nya platser

MALMÖ Årets Sommarscen vill få malmöiterna att upptäcka ännu mer av sin stad och får dessutom besök av gäster från 30 olika länder.

När sommaren drar igång så är det nästan en självklarhet att slå en kik i sommarprogrammet och att oavsett dag kunna bege sig ut på en kulturell upplevelse. I år utlovas musikunderhållning, buskul barnteater och i vanlig ordning utomhusbio där bland annat La la land kommer att visas.

– Vi vill uppmuntra till nya möten genom att visa malmöiterna mer av Malmö. Jazzsångerskan Rigmor Gustafsson kommer exempelvis att sjunga i Videdalsparken och det kommer att hållas ett Rooftop party med P3 Dina gata på Emporias takpark, säger Anna Novovic konstnärlig ledare för Sommarscen Malmö. Hon tycker att det är viktigt att malmöiterna vidgar sina vyer så att det bli större rörelse i staden.

Malmö Opera är en populär plats både att beskåda och att besöka, men inte alla vågar sig in och får därmed heller inte uppleva operans magiska värld. Det vill en trio av operasångerskor ändra på.

Under sommaren håller nämligen operahuset stängt, vilket är ett utmärkt tillfälle att ta ut operan till folket:

– Jobbar man på ett operahus så vet man att opera faktiskt handlar om det vardagliga livet, även om det kanske görs med vackra kostymer och scenografi. Vi har valt att tolka och utspela dem i vår tid, säger Suzanne Flink sopran och initiativtagare. Idén växte fram när hon jobbade med My fair lady och i samband med det frågade hon Anna Novovic vad hon behöver till sitt sommarprogram. När svaret blev opera så omfamnade hon idén och tog fram En bakgårdsopera som kommer att spelas på Chokladfabrikens bakgård.

– Jag ville bjuda in malmöiterna i operans värld och att vi på scen inte skulle sätta oss på några höga positioner. Jordnära och här och nu, säger. Nog kommer operakännaren allt att känna igen sig för konflikterna är hämtade från de kända operorna som Figaros bröllop, Carmen, Madam Butterfly och lite West side story, säger Suzanne Flink.

– Vissa kommer att ha sina originaltexter och andra har omgjorda texter på svenska. Jag tror att alla som älskar opera gärna vill frälsa fler och kan bjuda på att det är på svenska språket också, säger Katarina Lundborg Nyman mezzosopran.

Något som sticker ut av barnunderhållningen i år är Jenny Nilssons barnteater Samlaren. Riktigt vad hon föreställer är oklart, men ett slags fantasidjur. Ett djur som skapar musik med allt från en hink och lyktstolpe till en ölburk. I år görs en extra stor satsning på litteratur och bland annat flyttar bibliotekets författarscen ut i sommaren där Carsten Jensen möter Åsne Seierstad. Den folkliga komedin kommer även tillbaka på Pildammsteatern.