Ljunghusengolfare klar för US Open

GOLF Emma Henrikson från Ljunghusen har kvalat in till US Open, världens största golftävling för damer.

– Wow, jag är så exalterad, skriver hon på sitt Instagramkonto.

Alla elitspelare har chansen att kvala in till US Open, och i år anmälde sig inte mindre än 1 709 spelare till olika kvaltävlingar som spelas runt om i Staterna.

Och i ett lokalt kval i måndags i Phoenix, Arizona, slog skånskan Emma Henrikson till. Hon kvalade sensationellt in till den 72:a upplagan av US Open, som ska spelas på Trump National Golf Club i New Jersey den 13-16 juli.

24-åriga Emma Henrikson, som är fostrad i Ljunghusens Golfklubb, är något av en ”late bloomer”. Hon fanns aldrig med i de yngsta flicklandslagen, men när hon efter gymnasiet flyttade till USA för att spela collegegolf och plugga så började utvecklingen ta fart rejält.

I takt med att hon gjorde bra resultat för sitt San Diego State, så kom chansen i landslaget, där hon både har spelat EM och VM för Sverige.

I höstas valde hon att lämna amatörlivet bakom sig, och som proffs försökte hon att kvala in till LPGA-touren utan att lyckas gå hela vägen.



– Men hon har valt att bli kvar i USA, och spelar bland annat på den amerikanska andratouren Symetra Tour. Målet är att försöka kvala in till LPGA-touren i år igen, berättar Göran Söderqvist på svenska golfförbundet.

Han har följt Emma Henriksons amatörkarriär, och gläds med hennes oväntade framgång att kvala in till US Open i sommar.

– Nu får hon mäta sig med alla de bästa spelarna i världen. Det är rätt coolt, tycker Söderqvist.

– US Open är den tävling som statusmässigt rankas högst av damernas fem Majors, påpekar han.

Svenska golfförbundet har sedan ett tag tillbaka en stor lägenhet i Phoenix med sex sovplatser. Där håller Emma Henriksson gärna till.

– Hon tränar i området, och spelar även en del lokala proffstävlingar i Arizona, säger Göran Söderqvist.

Nu får Emma Henrikson under US Open-veckan både träna och tävla tillsammans med alla världens bästa golfdamer.

Sedan tidigare är två svenskor klara för årets US Open, Anna Nordqvist och Pernilla Lindberg, som spelade OS ifjol i Rio de Janeioro.

US Open har vunnits tre gånger (1995, 1996, 2006) av Annika Sörenstam.