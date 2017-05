John Dunsö reste till musiken

John Dunsö, tidigare gitarrist i Billie the Vision & the Dancers, kommer med en singel med sitt soloprojekt Traveling John. Foto: Yvonne Erlandsson

Att resa. Att skriva egen musik och göra ett soloalbum. De två sakerna har funnits på John Dunsös ”drömlista” sedan tonåren. För fem år sedan påbörjade han ett projekt där de två målen slogs samman till ett. Nu är det dags att skörda, nu kommer musik från Traveling John. Först ut singeln Stars den 25 maj.

2009 började John Dunsö – då medlem i hajpade Billie the Vision and the Dancers – fundera över att han ville göra verklighet av drömmen.

– Önskan att göra det växte sig stark i mig. Jag hoppade av Billie the Vision. Samtidigt, när jag hoppade av 2010, hade jag en livskris som handlade om att våga göra saker som man är rädd för. Jag var ivrig att göra det jag ville, göra det nu. Jag kunde inte vänta en minut, säger John Dunsö.

John Dunsö började planera för det stora steget. Han skaffade sig ett jobb och under två år sparade han pengar för att ha råd att resa. 2012 sa han upp sig,

– Jag tog min gitarr och stoppade ned min inspelningsutrustning i en stor ryggsäck. Så åkte jag till Los Angeles. Jag hade bara bestämt var jag skulle sova första natten. Jag ville vara äventyrlig som i en film.

Det var en John på något darriga ben som gav sig av,

– Så rädd som jag var när jag åkte till flygplatsen har jag aldrig varit förr. Jag var livrädd, men upprymd samtidigt. Jag kände att det var rätt, jag behövde göra det här.



I Los Angeles hankade John sig fram en vecka, sov på soffan hos en ny vän.

– Sedan åkte jag runt i tre månader, jag liftade och gjorde volontärarbete på ekologiska gårdar så jag fick mat och husrum. Jag lärde känna nya människor, såg nya platser. Och jag skrev mycket.

Flera av låtarna på albumet som kommer i höst är tillkomna på resan.

– Det var en underbar resa. Det var också på den jag skrev låten Stars. Den skrev jag när jag hade som mest hemlängtan. Den handlar om en person som jag bara inte kan vara utan.

Namnet Traveling John föddes också på resan.

– Jag har alltid känt att jag varit en rastlös person, alltid på väg någonstan. Kommande albumet handlar mycket om dom delarna i mig och att vilja förändras.

Första resan gav John mersmak och resandet fortsatte. Han åkte till Sydamerika i åtta månader och sedan tillbaka till USA i tre månader.

– Allt som allt var jag ute i två år. Men mycket av musiken handlar om den första resan. Precis som man har minnen från när man var tonåring har jag minnen från den första resan, osäkerheten som kom av att göra något för första gången gjorde också att känslan blev starkare och upplevelsen större på något sätt.

Att våga följa sitt hjärta har förändrat John Dunsö på ett djupare plan.

– Jag känner inte samma rastlöshet längre. Och jag tror att det beror på att jag gav mina drömmar en chans.

Den 25 maj kommer första singeln Stars och sedan är planen att släppa några fler singlar efterhand innan albumet kommer i höst. John Dunsö släpper musiken på sitt eget bolag.

– Det är ett aktivt val, men jag stänger inte dörren för något, säger han.

Även om Traveling John började som ett soloprojekt har John Dunsö aldrig sett sig själv som ensam på scenen.

– Jag älskade att spela med Billie the Vision, vi fick publiken att dansa och gråta och tänka. Jag har alltid velat åstadkomma det och jag gillar en mix av uptempo och ballader, så som vi hade.

John har frågat musiker i sin omgivning om de vill vara med och spela hans musik. Gustav Kronkvist och Sofia Janninge, tidigare Billie the Vision, finns med i Traveling Johns band liksom Jimmie Emmoth och Anne Marte Eggen. På Stars spelar Anne Marte bas och Sofia bidrar med stämsång.

I juni spelar Traveling John ensam på Picnicfestivalen i Göteborg men till hösten, när albumet har kommit ut, ska det bli fler spelningar där bandet är med.

– Just nu är allt fokus på att göra klart skivan. Vi lade på trummorna i förrgår. Så fram till slutet av juli ska vi jobba med det, sedan börjar vi repetera inför hösten. Och då exploderar det, Förhoppningsvis, säger John Dunsö med ett skratt.