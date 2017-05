FC Rosengård och Grimberg bryter kontraktet

malmö FC Rosengård har bara en poäng efter sex omgångar och ligger med det sist i division 1 södra.

Nu väljer klubben och tränaren Anders Grimberg att bryta kontraktet.

– Vi har kommit till en överenskommelse om att gå skilda vägar. Det är små marginaler som gör att det inte gått så bra som vi hade hoppats men får laget lite medvind tror jag att man kan vända det här, säger Anders Grimberg.

FC Rosengård skrev kontrakt med Anders Grimberg inför årets comebacksäsong i division 1 södra men det har inte gått som någon av parterna tänkt sig. Sex omgångar är spelade och man har förlorat fem av dessa och spelat en oavgjord.

– Men det är små marginaler. Tre gånger har vi förlorat med 1–0 och en match hade vi ledningen med 2–0 i den 85:e minuten och 3–2 i den 94:e och trots det tappade vi poäng.

FC Rosengårds VD Amir Poursamad (som också är sportchef för herrlaget) är säker på att man kan vända det tuffa läget.

– Beslutet har vuxit fram att det bästa för klubben är att byta tränare. Både jag och Anders är besvikna på resultaten så klart men jag vet att Anders har gett precis allt han har.

Nu tar Poursamad själv över tillsammans med Ivica Kurtovic, som för tillfället jobbar som utvecklingschef i klubben.



– Jag kommer att ha mer av en managerroll och Ivica kör träningsupplägg. Han har fått hoppa in tidigare och vet vad det handlar om.

Någon ny tränare är i nuläget inte på väg in.

– Vi har någon kandidat vi hittar på men det viktigaste nu är att vi håller oss kvar i division 1 vilket jag tror att vi kan göra. När vi väl väljer ny tränare får det inte bli en lösning över ett år utan det ska vara långsiktigt, en person som har erfarenhet av att utveckla ungdomar, säger Poursamad.

Anders Grimberg står nu utan tränaruppdrag men fortsätter sitt jobb som instruktör vid de fria läroverken.

– Jag har under mina 21 år som tränare haft väldigt mycket medvind och en och annan gång haft motvind också. Det har jag nu. Jag får hantera situationen och det har jag inga problem med. Jag hyser största respekt för Amir och för klubben och det tror jag säkert är ömsesidigt, avslutar Anders Grimberg.