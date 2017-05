Eleverna kräver dispens från skolnedläggning

MALMÖ Vi vill ha dispens! Det ropade eleverna på Humfryskolan utanför Stadshuset på tisdagseftermiddagen i en manifestation för att försöka stoppa nerläggningen av skolan.

– Vi vill inte byta skola. När jag kom till Humfry från en annan skola försvann min ångest och jag började må bra. Man lär sig bättre om man trivs i skolmiljön, säger Max O´Riordan, som går i 8A.

Han är en av 112 elever på högstadieskolan nära Pildammarna som älskar sin friskola, som har en estetisk inriktning.

Nu fanns de plats vid tillsammans med sina föräldrar och några lärare för att protesterna mot att skolan tvingas lägga ner. ”Rädda skolan”, ”Ge oss mer tid” och ”Vi passar inte på andra skolor” var några av budskapen på plakaten.

– Varför slå sönder en fungerande verksamhet och en kreativ miljö där varje elevs förutsättningar tas tillvara och lärarna engagerar sig i deras utveckling. Vi vill skydda våra barn från att inte få den möjligheten, menar Eva Persson som är mamma till Max.

Föräldern Sasa Krstic pratade också om hur mycket skolans speciella pedagogik betyder för eleverna, som i många fall har en tuff bakgrund.

– Cirka 90 procent av barnen som går på skolan har tidigare varit mobbade eller haft andra problem under sin skolgång.

Nu går de på en liten skola där alla blir sedda och mobbning är ovanligt, säger Sasa Krstic.

Att Humfryskolan har lyfts fram som en pedagogisk förebild bekräftas också av skolkommunalråd Anders Rubin (S).

– Det är olyckligt att skolan tvingas stänga och att eleverna kommer att gå på andra skolor till hösten. Eftersom att Humfryskolan har en fristående skolhuvudman kan vi inte ordna funktionsdugliga lokaler åt dem. Vi har fullt upp med att hitta lokaler till de kommunala skolorna, förklarar Anders Rubin.

Han och stadsbyggnadskommunalrådet Märta Stenevi (MP) tog emot namninsamlingar både från eleverna och föräldrarna. Bland annat har 500 namn samlats in på en protestlista på Facebook.

– Vi menar att Stadsbyggnadsnämnden kunde vara lite mer flexibla och göra avkall på att vi inte helt uppfyller kraven på hur stor skolgården ska vara. Vi har ju också kommit med förslag om skolgård på taket med mera, säger föräldern Helena Milstam.

Märta Stenevi menar att det tillfälliga bygglov, som skolan hade från starten, inte kan förlängas eftersom att man inte uppfyller kraven för en funktionsduglig skola. Skolledningen har fått avslag på att fortsätta driva skolan, både i nämnden. hos länsstyrelsen och i Mark- och miljödomstolen 2016.

– Om ägarna hittar alternativa lokaler kan de komma in med en ny tillfällig bygglovsansökan tills den nya skolan är klar. Tyvärr kan vi inte frångå lagen även om tyvärr barn och föräldrar drabbas, menar Märta Stenevi.

Två av ägarna, Hans Kjellson och Per Sköld, var på plats vid manifestationen. De menar att de har letat febrilt efter andra skollokaler.

– Vi ger oss aldrig. Eleverna ska inte behöva skingras till höstterminen. Men kommunen kunde vara lite mer behjälplig, menar Hans Kjellsson.