Beväpnad man rånade restaurang

Malmö En polisjakt inleddes sedan en pistolbeväpnad man rånat en restaurang på Strandgatan i Limhamn.

Larmet om rånet kom klockan 20.07.

Skånepolisen uppger att gärningsmannen var ensam då han sprang in i restaurangen och stal kassan.

Mannen ska ha varit beväpnad med en pistol och lämnade restaurangen springande.

– Han ska ha tagit sig in snabbt och plockade med sig vad de villa ha, säger Åsa Emanuelsson, informatör på Skånepolisen.

Polis skickas till platsen och strax därefter kontrolleras två personer i närheten som stämmer in med det uppgivna signalementet. Det är ännu oklart om de personerna har något med rånet att göra.

Ingen person ska ha skadats vid händelsen som rubriceras som väpnat rån.