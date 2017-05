Även ont om villatomter

ESLÖV Utbudet är skralt även för den som vill satsa på att bygga nytt och köpa en villatomt av kommunen.

Totalt står 93 sökande i tomtkön men i dagsläget finns bara en enda ledig tomt i tätorten till salu.

Intresset för att ställa sig i kommunens tomtkö har ökat, enligt Gustav Svebring som är mark- och exploateringsingenjör på kommunen och som har ansvar för tomtkön.

– Det är fler som har anmält sig till tomtkön i år än vad det var under hela förra året.

Möjligheten att få en tomt är i dagsläget ytterst begränsad. Totalt står 93 sökande i kommunens tomtkö men det matchar långtifrån tillgången på tomter i Eslövs tätort.

– Som det ser ut just nu har vi en ledig tomt kvar som är osåld, men den kommer förmodligen att säljas inom någon vecka. Så när den är såld har vi just nu inga lediga tomter alls.

Till hösten kan det däremot ljusna något.

– Förhoppningsvis kan vi under hösten få fram mellan tio och femton tomter, säger Gustav Svebring och tillägger att det även finns flera detaljplaner på gång som förhoppningsvis klubbas till hösten.

Gustav Svebring påpekar att somliga som står i kön stannar kvar där lång tid utan att slå till på de tomter som faktiskt dyker upp.



Ibland handlar det om att man kanske tänker sig att bygga en villa i ett senare skede av livet. I andra fall kanske man väljer att inte slå till på en ledig tomt för att man kanske inte tycker att alla omständigheter stämmer, till exempel att man inte skulle få kvällssol på baksidan på just den tomten.

– Jag förstår det också. Ska man kanske lägga tre miljoner totalt, med vad det kostar med allting, så ska det vara rätt också. Tomter har ju funnits och finns också, men det ska vara rätt tomt också.

Att låta Eslövs tätort växa utanför tätortsgränsen har genom åren begränsats av synpunkter från länsstyrelsen, uppger Gustav Svebring.

Enligt honom äger kommunen visserligen väldigt mycket mark i en ring runt tätorten. Problemet med att bebygga den marken har varit att länsstyrelsen haft invändningar mot att man exploaterar åkermark.

– Det har varit stora diskussioner med länsstyrelsen om att vi inte ska bygga på åkermark för att den är så bra i de här trakterna. Vi får inte bygga sönder den, utan den ska vara till jordbruket.

Gustav Svebring tror att länsstyrelsens stränga hållning håller på att börja luckras upp lite grann.

– Länsstyrelsen är inte lika tuff längre, som de var för några år sedan. Men det här har gjort att vi under den senaste åren har valt att inte bara rulla ut nya villamattor utan att fokusera inåt och att även titta mot östra Eslöv.

Istället har kommunen valt att titta på förtätningsprojekt inne i tätorten, förklarar Gustav Svebring.

– Vi försöker hitta luckor istället. Det enkla är att bara bygga ut fler villaområden på åkermark, men det vill vi inte själva. Vi ser det som att det blir mer kvalitet om man får ihop mer sammanhållen bebyggelse och att bygga i områden som redan är etablerade. Jag tror det blir trevligare med bostäder om man redan har fungerande kollektivtrafik, och det finns etablerade grönytor och närhet till skolor och den typen av service.

Men vägen att gå mot förtätningar innebär fler utmaningar, förklarar han.

– Det är inte lika enkelt. Det blir många, många fler parametrar att förhålla sig till när man ska förtäta. Bygger man till exempel bort parker och grönytor så klagar folk på det i stället.

