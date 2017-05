Westerlund förlänger med Team Eslöv

HANDBOLL Tomas Westerlund har bestämt sig. Han kör på ett år till som tränare i Team Eslöv.

– Vi måste bredda truppen, säger han efter en säsong där klubben fick kvala sig kvar i den högsta serien.

Det blev verkligen en tuff säsong för Team Eslöv som kämpade på i bottenstriden i SHE. När Tomas Westerlund går in på sin femte säsong som huvudtränare, så vet han vad som krävs för att undvika nedflyttning.

– Vi behöver fylla på med fler spelare. Förra säsongen var vi alldeles för få, alla skador gjorde att det på många träningar bara fanns åtta-nio spelare att tillgå.

– Då blir det bara individuell träning, medan man tappar alla spelmomenten.

Så redan nu har Team Eslöv börjat att rusta inför höstens spel i SHE.

– En hel del spelare från lägre divisioner har hört sig för, och vi låter dem provträna med oss. Vi får väl se om vi kan hitta något guldkorn, berättar Tomas Westerlund.

Elitansvarige Stefan Lindstrand inser också vikten av att bredda truppen.



– Det är som vanligt ekonomin som styr, men klart att vi siktar på att plocka in några nya spelare, dels utifrån, men också från de egna leden

– Vi har många lovande ungdomar, och Tomas Westerlund är en duktig utbildare, menar Lindstrand.

– Vi gör ekonomiskt bokslut nästa vecka, och förhoppningsvis kan vi utöka budgeten för elitlaget med ett par hundra tusen kronor.

Redan på onsdag kväll väntar en första testmatch, när ”Teamet” möter Niklas Harris Flickor 00-landslag hemma i Eslövshallen.

Skyttedrottningen Anna Bardis är förlorad för klubben, eftersom hon ska ersätta proffsflyktade Cassandra Tollbring i H65 Höör.

Lillasyster Julia Bardis är inte heller klar för att stanna i Team Eslöv.

– Men det känns som vi är väldigt nära att komma överens med henne, säger Stefan Lindstrand.

På nyförvärvskontot har Team Eslöv Skånelaprodukten och mittnian Filippa Sarenbrant anslutit från Lugi. Hon har skrivit på ett tvåårskontrakt.

– Jag hoppas också att hela ledartrojkan från förra säsongen fortsätter, men det är inte helt klart ännu, säger Tomas Westerlund.

Team Eslöv fick under seriespelet två av sina spelare korsbandsskadade. Sara Strand ska opereras under tisdagen, och hon är inte tillbaka i spel igen förrän tidigast i slutet av nästa år.

Och högernian Albana Arifi är tillbaka i spel tidigast någon gång under hösten. Så visst behöver Team Eslöv fylla på med nya spelare.