Ny idrottshall kan kosta 80 miljoner

Hörby 60-80 miljoner kronor tror kommunalrådet Susanne Meijer (S) att det kommer att kosta att bygga om Lågehallarna i Hörby.

Processen snabbas på så mycket det går. Detaljplanen ses över och en arkitekt ska anlitas för att få fram detaljerade ritningar på den nya anläggningen.

IK Lågan tvingades spela sina kvalmatcher tidigare i år i Höör eftersom Lågehallarna inte håller måttet. Hallarna är slitna och planmåtten uppfyller inte kraven för spel i de högre divisionerna.

Kommunalrådet Susanne Meijer berättar att kommunen är i full färd med att ta fram underlag för en ny idrottsanläggning.

Det handlar antingen om att renovera Lågehallarna från grunden eller bygga nytt.

– Pengar har satts av för akuta åtgärder i Lågehallarna, och en förstudie pågår inför en upprustning. Tanken är att bygga ihop och bygga till.

En arkitekt ska anlitas som ska titta närmare på alternativen, och Susanne Meijer hoppas att de första förslagen ska kunna presenteras för kommunledningen redan under våren.

– Sen ska det kommuniceras under sommaren, och i september-oktober hoppas vi att kommunstyrelsen ska kunna sätta av pengar för att komma igång med detta. Målet är att det ska vara klart till årsskiftet 2018-2019 med en ny hall, eller nya hallar. Det ska bli ett samlat paket, säger Susanne Meijer.

Lågehall 1 byggdes i slutet av 1960-talet och Lågehall 2 uppfördes i början av 1980-talet.

– Lågehallarna har använts flitigt under många år och byggdes under en tid då behoven såg annorlunda ut, förklarar fastighetschefen Maria Ekström på kommunens hemsida.

– 450 000 kronor har avsatts för att se över behoven. Resultatet kan bli att hela anläggningen rustas upp. Det kan också bli att delar av anläggningen renoveras och andra måste rivas och byggas nytt.

Susanne Meijer säger att slutkostnaden för ombyggnaden av Lågehallarna väntas landa på mellan 60 miljoner och 80 miljoner kronor.

– Stora anläggningar kostar, förklarar hon.

Att ärendet har dragit ut så länge på tiden beror på att kommunen inte haft rätt folk på plats som kunnat utreda frågan, enligt Meijer:

– Vi har inte haft personal på plats förrän i höstas. Fastighetschefen började i den vevan, och sen har vi fyllt på med fler tjänstemän. Vi var fullt bemannade först till senhösten.

På kommunstyrelsens senaste möte fattades beslut om att beställa en ny detaljplan för fastigheten Bergshamra 1, där Lågehallarna finns, för 200 000 kr.

– Det finns prickmark i området som gör att vi inte kan bygga på det sätt som vi önskar. Då måste vi ändra detaljplanen.