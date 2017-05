Lovande examensteater i Malmö

Recension/scen

SCEN

Kapitalism och moderskap

Dramatiker: Martin Bengtsson, Anja Grim, Felicia Ohly och Robin N Spegel

Regi: Jörgen Dahlqvist & Fredrik Haller

Skådespelare: Tiril Wishman Eeg-Henriksen, Jesper Gester, Carl Gustavsson, Sonia Haga, Linn Mildehav, Johan Marenius Nordahl, Viktor Sköld, Paula Sundberg & Emma Österlöf

Urpremiär: Bryggeriteatern i Malmö den 19 maj 2017.

På fredagskvällen var det urpremiär för Teaterhögskolans tretimmarsföreställning Kapitalism och moderskap på Bryggeriteatern i Malmö. Dramatikerutbildningen och skådespelarutbildningen på Teaterhögskolan i Malmö har genomfört projektet i samarbete.

Först ut är den allvarstyngda pjäsen Barnungen av Anja Grim. Det är ett nutidsdrama, i stram regi av Jörgen Dahlqvist om en fjortonårig dotter, hennes mamma och en mystisk främling som lockar den unga flickan med löften om pengar och internationell berömmelse. Det är en förtätad dialog och Tiril Wishman Eeg-Henriksen gör en särskilt minnesvärd rolltolkning som flickan. Anja Grims pjäs gestaltar på ett skarpt vis hur cyniskt marknadstänkande kommer i konflikt med en orolig förälders omsorger och vilja att skydda sitt barn.

Agenten (Viktor Sköld) som viftar med ett kontrakt och fagra löften framstår som ett slags uppdaterad Mefistofelesfigur i globaliseringens och digitaliseringens tidevarv.

Resten av kvällen förlöper i en lättsammare anda.

En lesbisk western-fars av Robin N Spegel följer. Titeln Den onda, den goda, den snygga signalerar spaghettivästern, men det är i stort sett bara några Morriconeinslag i pjäsens soundtrack som påminner om Sergio Leones filmer.

Handlingen i pjäsen är snarast lätt absurdistisk och inbegriper bland annat en plan för att mörda USA:s despotiske president Pumpkin. Det är en komisk dialog i något av Valerie Solanas anda. Fredik Haller har regisserat och den här iscensättningen rymmer åtskilligt av oförutsägbar komik där Sonia Haga gör en högenergisk insats som den lesbiska Sheriffens fru.

Ett slags total dekonstruktion av Shakespeares Hamlet genomförs i Ofelias åtrå av Felicia Ohly. Jörgen Dahlqvist står för regin och Linn Mildehav gör en mångfasetterad Ofelia som slits mellan Hamlet (Carl Gustavsson) och Kammarjungfrun (Tiril Wishman Eeg-Henriksen). Viktor Sköld gör en i stort sett stum roll som Kungen i clownsmink men brister ut i dråplig karaokesång vid ett par tillfällen.

Vi befinner oss tämligen långt från Shakespeare även om enskilda element känns igen. Ohlys pjäs är ett slags logisk fortsättning på det grundliga sönderplockande av klassikern som Heiner Müller genomförde med sitt postmoderna mästerverk Hamletmaskinen.

En skruvad version av Hotel California leder så över till den avslutande pjäsen The next great American band. Den är skriven av Martin Bengtsson. Han utkom för tio år sedan med självbiografin I skuggan av San Siro om sitt allt annat än lyckliga liv som fotbollsproffs i italienska Inter. Denna avslutande pjäs knyter an till den som inledde genom att det även här dyker upp figurer som lockar med kontrakt.

I centrum för handlingen står ett indierockband som slits mellan två erbjudanden – antingen säljer de sina själar till Galaxy Entertainment för stora pengar eller så väljer de ett kontrakt med Dog Management som utlovar mindre pengar men bevarad konstnärlig trovärdighet. Vad ska det bli?

Handlingen skruvas upp i Fredrik Hallers regi och Johan Marenius Nordahl gör en imponerande insats i tre olika roller. Allt medan Emma Österlöf övertygar i rollen som bandmedlemmen vilken är beredd att gå över lik för att vinna pengar och framgång. Pjäsen har flera dimensioner och satiriserar också på ett roligt vis subkulturella klichéer.

Tre timmar kan verka som en krävande längd på en teaterföreställning, men denna kväll gick tiden snabbt, vilket ska ses som ett gott betyg.