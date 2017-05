Arrendator blickar framåt för campingen

skurup Bingsmarkens camping nuvarande arrendator Joakim Mårtensson ifrågasatte uppsägningen av arrendet. Men nu ser både han och Skurups kommun positivt på framtiden.

Som Skånska Dagbladet tidigare har skrivit har arrendet av Bingsmarkens camping sagts upp och kommunen låter kontraktet från 2008 gå ut i december. Bakgrunden är ett stort behov av att renovera campingen. Arrendatorn Joakim Mårtensson ifrågasatte uppsägningen men efter ett möte mellan honom och kommunen härom veckan är tongångarna annorlunda.

– Det har varit rörigt tidigare men verkar ha stabiliserat sig i kommunen. De är på väg att ta fram en mer realistisk plan och ta ett större helhetsgrepp, säger Joakim Mårtensson.

Kommunens projektledare är också positiv.

– Det är ett gammalt avtal som behöver moderniseras och ses över, säger Peter Dahl, projektledare och tillförordnad fastighetschef på kommunen.

Exakt hur campingen ska rustas upp och utformas är han inte säker på, men renoveringsbehoven finns bland annat i servicebyggnaden.

– Vi vill komma igång så fort som möjligt efter säsongen, säger Peter Dahl.

Campingen har mottagit klagomål under åren från privatpersoner gällande smuts och stökighet, och även från kommunalt håll har det talats om ett samarbete som ”gnisslat”. Trots det är klagomålen inte underlaget till uppsägningen.

– Det har inte funnits jättemycket klagomål och Joakim har gjort ett bra jobb, säger Peter Dahl som jobbat i kommunen sedan augusti i fjor.

Men enligt Joakim Mårtensson har han själv under lång tid påpekat det eftersatta underhållet av campingen utan större resultat, och han efterlyser en ny uppgörelse kring vem som ska göra vad när det kommer till det löpande underhållet under längre tid.

– Det löpande underhållet har hamnat långt ner på prioriteringslistan hos kommunen.

Han är medveten om att det funnits klagomål på campingens renhållning och att det varit stökigt och smutsigt.

– Men om jag inte får se klagomålen så är det svårt att svara. De kan ju ha hamnat i långbänk hos kommunen. Det är lättast om någon på campingen säger till.

Ett avtal finns om att städa en gång per dygn, men under högsäsong kan det snabbt bli smutsigt och stökigt och då handlar det om hur tid ska prioriteras och pengar användas, betonar han.

– Om toan är rengjord och någon stampar in med jordiga stövlar tio minuter senare så är den inte ren längre, säger Joakim Mårtensson, som inte skulle vara emot att antalet städningar per dygn utökas i det nya avtalet.

När det kommer till höstens upphandling av en ny arrendator räknar han med att skicka in ett anbud.

– Ja, det tror jag. Jag har haft den i ganska många år och inrättat mitt liv efter campingen.