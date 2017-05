15-åring åtalas för mordförsök på vaktmästare

MALMÖ På måndagseftermiddagen kom åtalet mot den 15-åring som misstänks ha skjutit en vaktmästare i huvudet och ryggen en snöig februarinatt i år.

Rättsväsendet har kritiserats för att 15-åringen har fått sitta inlåst i över tre månader. Pojkens mamma har också lämnat in en JO-anmälan om de tuffa restriktionerna.

Försök till mord är den brottsrubricering som åklagaren Åsa Kristensson på Malmö åklagarkammare väljer att åtala 15-åringen på.

Hon menar att det finns bevis för att 15-åringen befann sig på Roskildevägen, nära Pildammsparken den aktuella natten.

Då var vaktmästare ute för att salta trottoarer och gångbanor vid några fastigheter som företaget han jobbade för hade ansvar för att snöröja.

Polisens teori är att 15-åringen försökte stjäla vaktmästarens bil och att han då ska ha gått fram mot bilen och försökt avvärja det. 15-åringen lyckades köra en liten bit och krockade med en annan bil.

15-åringen har enligt åtalet då tagit fram en pistol och skjutit vaktmästaren med ett flertal skott: i huvudet, ryggen, en armen och ena benet.

Blodspår pekade på att vaktmästare försökte att fly därifrån och därför också sköts bakifrån.



Vaktmästaren fördes till sjukhus med livshotade skador efter skjutningen och låg nersövd under flera års tid.

Polisen har trots flera försök inte kunnat hitta vapnet som användes för att skjuta vaktmästaren. Vid flera tillfällen har dykare dykt i en damm i Pildammsparken.

Mannen överlevde dock men är fortfarande fysiskt handikappad och vårdas ännu på sjukhus.

Ett tjugotal vittnen har gjort iakttagelser i samband med mordförsöket den 8 februari.

Krutspår på 15-åringens händer, fiber i vaktmästarens bil, fotavtryck i snön och en cigarettfimp är andra bevis som åklagaren lägger fram i förundersökningen.

Av stämningsansökan kan man också utläsa att 15-åringen efter skjutningen ska ha flytt till en adress i närheten, varifrån han och tog taxi hem. En polishund har spårade också 15-åringen dit.

Dessutom ska 15-åringen ha hört av sig via telefon till en person direkt efter mordförsöket, vilket också ingår i bevisningen.

15-åringen nekar till alla anklagelser. Tidningen söker åklagaren för en kommentar om vilket straff som kan bli aktuellt om han fälls för försök till mord.

Det kan dock handla om någon form av psykiatrisk vård om tonåringen fälls för mordförsök.

Enligt en rättspsykiatrisk undersökning misstänks nämligen 15-åringen ha varit allvarligt psykiskt störd när han sköt vaktmästaren.

Rättegången startar den 29 maj vid Malmö tingsrätt och beräknas pågå under 3-4 dagar.

