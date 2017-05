Han är Malmö FBC:s nye tränare

INNEBANDY Efter sex framgångsrika säsonger kliver Malmö FBC-damernas huvudtränare Mikael Jeppsson åt sidan och ersätts av tidigare assistenten Joon Berggren.

– Jag är otroligt stolt över vad vi har skapat tillsammans under de här åren och fått otaliga minnen för livet, säger Jeppsson i ett pressmeddelande från föreningen.

Han återgår nu till att enbart vara klubbchef.

– Det känns så klart lite vemodigt att lämna något som varit ens livsstil i många år, men samtidigt extra bra att det är Joon som tar vid då jag vet att han kommer föra laget till fortsatta framgångar. Nu väntar nya utmaningar inom föreningen och mer tid för min andra familj.

34-årige Joon Berggren (tidigare i Höllvikens IBF) kom in i Malmö FBC:s organisation inför den nyss avslutade säsongen, fast varit tänkt som Mikael Jeppssons ersättare under en längre tid.

– Det har ingått i föreningens långsiktiga strategi att ta in en assisterande som en dag skulle vara redo att axla ansvaret som huvudansvarig den dag det skulle behövas, konstaterar Jeppsson.

– Detta för att få en smidig övergång och en ledare som är väl förtrogen i lagets struktur och föreningens värderingar.

Mikael Jeppsson fortsätter.



– Joon var också personen vi hade haft i vårt sikte en längre tid innan han anslöt inför föregående säsong. Och har på den relativt korta tiden i föreningen verkligen bidragit med mycket engagemang, energi, kompetens och ledarskap så att förändringen är här nu känner vi oss väldigt trygga med.

Jeppssons mångårige vapendragare och assistent, Thord Nilsson, lämnar också ledarstaben.