Skadedrabbat LB07 höll undan

FOTBOLL Skadekris med fem spelare borta. Då fick damallsvenska debutanten LB07 till en fullträff i lördagens hemmamatch mot Djurgårdens IF som slutade 2-1.

– Det känns roligt, en väldigt viktig trepoängare och de nya som gavs chansen gjorde det otroligt bra, myste Michaela Johnsson som öppnade målskyttet i minut 38.

– Fantastiskt kul att alla gick in, visade hjärta och verkligen jobbade för varandra.

I 54:e minuten kom även 2–0. Danskan Cecilia Pedersen fick på ett skott från 25 meter som borrade sig in i DIF-målvakten Petra Kümin högra kryss.

LB07 tröttnade något på slutet och tillät Djurgården att reducera med knappa kvarten kvar.

Trots detta kändes ett 2—2-mål aldrig nära.

– Jag är oerhört stolt över tjejerna som gick in och gjorde en sådan fantastisk insats, konstaterade tränare Sven Sjunnesson.

– Nu är det bara att vädja till dem att göra det varje match då det här är ett bra lag som förtjänar att spela i Damallsvenskan. Ibland måste man nämligen hotja till om att det är kollektivtet som är viktigast och att göra jobbet tillsammans.

På torsdag väntar bortadrabbning mot Hammarby för LB07-damerna som nu har två segrar i landets högsta serie.