Härlig rundtur bland djuren på Bollerup

bollerup Skolbarn från Sjöbo och Ystad fick en rundvandring om matens väg till tallriken från lantbruket under sitt besök på Bollerups lantbruksgymnasium i fredags.

– Nu ska vi kolla hur djuren har det på Bollerup, inledde guiden Margareta Nörregård.

51 skolbarn från grundsärskolan årskurs 5-9, Färsingaskolan i Sjöbo, och från årskurs 2, Ängaskolan i Ystad såg fram emot två upplevelserika timmar bland djuren i skolprojektet ”En dag med gårdens djur.”

Barnen delades upp i två grupper. Ängaskolans 27 barn följde med guiden Margareta Nörregård.

Hon berättade om djuren och i vilken form de så småningom hamnar på matsedeln, hela tiden i dialog med barnen som redan visste en hel del i förväg.

– Här befäster barnen kunskaper som de har fått på skolan genom att uppleva lantbruket på riktigt, sa Sofia Törncrantz, lärare på Ängaskolan.

Många barn såg fram emot att få klappa djur. De fick dock nöja sig med att titta på Bollerups 60 suggor med kultingar bakom glas.

– På ett år producerar vi 7 000 grisar. Galten finns kvar, för de yngre suggorna gillar när den är med. I annat fall gäller inseminering, sa Margareta Nörregård.

Det var i alla fall fritt fram för barnen att klappa får och kalvar efter det att de tvättat händerna i spritlösning. Några av djuren var påträngande nyfikna och nästan tiggde som om att bli klappade och kliade till barnens förtjusning.

– Detta är mitt femte besök här, jag var här för första gången för tjugo år sedan men inget har förändrats med barnens känsla för djuren, sa Mari Emgård, lärare på Ängaskolan.

– Det är en underbar upplevelse som lärare att se dem få kontakt med djuren. Även dagens stressade barn blir lugna tillsammans med djur.

I slutet av turen kom gruppen till det som flera av barnen längtat efter, hästarna, så de fick tillfälle att klappa några av gymnasiets 100 hästar.

I maskinstallet fick barnen känna, lukta och smaka på det som blir deras gröt och bröd, bland annat vete, havre och korn.

– Vet ni vad detta är som blommar gult på fälten just nu? undrade Margareta Nörregård med en gul växt i handen.

– Raps! svarade flera barn snabbt.

Barnen fick också titta på några av de maskiner som bönder använder i sitt arbete.

Det blev också en tur in till kostallet för att visa mjölkningen. Margareta Nörregård berättade hur mycket mjölk en ko kan ge per dygn, i genomsnitt 40 liter.

Projektet ”En dag med gårdens djur” sponsras av sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och den riktar sig till skolbarn i Skåne, bland annat till elever i Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn. 1 600 barn deltar i projektet under våren.

– Jag har varit med om att ta beslutet att satsa pengarna till det här projektet, och därför vill jag vara med här för att se hur barnen och lärarna upplever det och vad vi får ut av det som vi satsat, sa Inga-Kerstin Eriksson, ledamot i sparbanksstyrelsen Färs & Frosta.

– Vi tycker att det är viktigt att informera barn om livsmedel och lära känna djuren på lantbruk. Det är en kunskap som är lättare att ta till sig när man ser det i verkligheten.

Jari Markkanen