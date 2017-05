sjöbo I samarbete med Sparbanken Skåne vill Lantbrukarnas riksförbund visa upp sin bild av det svenska lantbruket.

Att få elever närmare matens ursprung genom utflykter till lantbruk är något som Lantbrukarnas riksförbund, LRF, redan är engagerade i. Mellanstadielever får möjlighet att göra just detta genom LRF eftersom det ingår i läroplanen. Men nu siktar förbundet på organiserade besök även för de mindre. Med hjälp av stöd från Sparbanken Skåne bjuds andraklassare från femton skånska kommuner in till tre naturbruksgymnasier i Bollerup, Svalöv och Önnestad under våren.

– Det här är en möjlighet att öka kunskaperna om hur lantbruket fungerar: kontakten med djur, kretsloppet, var maten kommer ifrån, säger Helén Rosengren, regionchef på LRF Skåne.

Varför är det viktigt för LRF?

– Allting börjar med barnen, de är grunden. Vi vill naturligtvis att man får en bild av vårt svenska lantbruk och fördelarna med det.

Vilka är fördelarna?

– Vi använder inte mycket antibiotika, våra djur ska må bra och de är ute på bete, vilket skapar biologisk mångfald.

– Det får vi inte om vi köper biffen från Tyskland, och då får vi inte heller det landskap vi är vana vid.

– Det finns mängder med fördelar, säger Helén Rosengren.