Triathlon mitt i stan i fara

MALMÖ Svenska Triathlonförbundet planerar för stora tävlingar med

1 200 deltagare i Malmö 5 och 6 augusti.

Men nu sätts det stopp för simning mitt i centrum.

Detta sedan länsstyrelsen avslagit förbundets ansökan om att utnyttja vattenområdet i Inre hamnen.

Vad som händer nu med tävlingarna är ovisst. Triathlonförbundet försökte förgäves under torsdagen att komma i kontakt med handläggaren på länsstyrelsen för mer besked.

– Jag vill inte säga något innan vi vet mer. Men självklart hoppas vi ändå kunna genomföra arrangemanget, säger Üve Hillep, tävlingsledare och arrangemangsansvarig på förbundet.

– Vi har redan fått in anmälningar och räknar i år med cirka 1 200 deltagare från hela Europa.

Det är efter fem år i Västra hamnen som Malmö Triathlon hade tänkt flytta årets upplaga till Posthusplatsen.

Tanken var att deltagarna skulle få en mer lättillgänglig och spännande arena. Och där en stor publik skulle kunna följa tävlingarna mitt i stan.

Allt skulle utgå från Posthusplatsen och där skulle även ett mässområde byggas upp.

Förbundet ville ha en mer skyddad miljö för deltagarna med simning inne i hamnen istället för ute i havet.

Starten planerades till inre hamnen mellan Hjälmarekajen och Skeppsbron. Och sedan var det tänkt att simbanan skulle sträcka sig ut mot yttre hamnen.

Men för att kunna simma i hamnen på ett säkert sätt krävs en tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområdet.

Och det är här som länsstyrelsen nu säger nej.

Vattenområdet skulle omfatta hela Inre hamnen, Suellshamnen och en del av Yttre hamnen.

I sitt yttrande till länsstyrelsen tillstyrkte Transportstyrelsen ansökan, men med tillägget att man bör göra det möjligt för sjötrafik att passera.

Sjöfartsverket ser också positivt på ansökan med vissa restriktioner. Och även Rundan Sightseeingbåtar ville ha en passage så att turbåtarna kan komma ut ur hamnen.

Förbundet ser däremot genomsläpp mellan starter under tävlingsdagen som en mycket hög säkerhetsrisk. Och anser att all annan trafik under tävlingsdagen är utesluten.

Med anledning av rivning, om- och nybyggnad av Neptunibroarna och kajkanter finns ett förbud om att vistas inom ett vattenområde i Varvskanalen.

Och länsstyrelsen konstaterar att det innebär att enda möjliga sjöväg in och ut ur Malmös kanaler är via Inre hamnen.

Myndigheten är principiellt positiv till arrangemanget och att det ordnas centralt i Malmö.

Men att det vid nuvarande förhållanden och under högsäsong för sjöfarande och turism inte är rimligt att stänga av Inre hamnen.