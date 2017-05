Skadekris i allsvenska LB07

FOTBOLL Damallsvenska nykomlingen LB07 har skadekris. Hela fem spelare saknas i lördagens hemmamatch mot Djurgården.

– Skador hör tyvärr till fotbollen, då får andra spelare kliva fram i stället, säger tränaren Sven Sjunnesson.

Sedan tidigare har LB07 både Olivia Welin och Emelie Erlandsson långtidsskadade. Welin spelar tidigast någon gång i höst, medan Erlandsson är borta resten av den här säsongen.

Förra helgen linkade sedan tre spelare av plastgräset på Limhamns Idrottsplats i hemmamötet med Eskilstuna United inom loppet av bara tio minuter. Nu visar det sig att trion kan vara borta från spel ett bra tag.

– Det ser väl sisådär ut för alla tre, säger Sven Sjunnesson bekymrat.

Nellie Lilja har brutit något i handleden, och är gipsad.

– Det är svårt att säga när hon kan vara tillbaka. Mycket handlar också om det mentala, man måste våga gå in i alla närkamper till hundra procent, menar LB07-tränaren.

Anna Welin gick ut efter att ha åkt på en bristning i låret. Men det visade sig inte vara den enda skadan som hon har ådragit sig.

– Tydligen hade hon haft ett brott i handen sedan en vecka tillbaka. Men hon trotsade smärtan och både tränade och spelade match. Det är ganska typiskt för Anna Welin, säger Sven Sjunnesson om sin spelares höga smärttröskel.

Så även hon går just nu med handen gipsad, plus att låret också måste bli bra, innan hon är fit for fight igen.

Alice Magnusson har problem med att trampa ned på den ena foten, och hon är också satt ur spel på obestämd tid.

– Vi har tre matcher den närmaste tiden mot lag som vi normalt sett ska kunna ta poäng emot, så det är förstås tufft att få så många spelare på skadelistan, säger Sven Sjunnesson.

Matcherna han tänker på är Djurgården hemma på lördagen, och bortamötena med Hammarby och Kvarnsveden. För att få bättre kvalitet på träningarna med så många spelare borta har tre tjejer från klubbens framgångsrika F19-lag tillfälligt flyttats upp.

– Någon av dem är säkert också aktuell för att gå in i truppen mot Djurgården, säger LB07-tränaren.

Även om tre spelare klev av senast så gjorde LB07 en habil insats på Limhamns Idrottsplats mot topplaget Eskilstuna United. Man släppte bara till tre chanser bakåt, men det blev å andra sidan baklängesmål på samtliga.

– Så har det mer eller mindre sett ut hela säsongen. Motståndarna straffar oss på våra egna misstag. Damallsvenskan håller riktigt hög klass, betygsätter Sven Sjunnesson.