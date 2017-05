Hörby satsar på öppet nät – fria surfzoner på gång

HÖRBY Ett öppet trådlöst nät ska sättas upp i Hörby. Det gör det möjligt att surfa fritt på bland annat Nya och Gamla torg, Metropol, skolorna, Aktivitetshuset och Lågehallarna. Fria surfzoner ska skapas.

Kommunstyrelsen sade ja till satsningen i veckan. 400 000 kronor avsätts till projektet.

– Det känns jätteroligt. Vi har fått det här initiativet från våra tjänstemän, och har tittat närmare på det. Det känns som att ett öppet trådlöst är något som vi verkligen ska ha i Hörby. Det är bra tajmat, säger kommunalrådet Susanne Meijer (S).

Ett öppet trådlöst nät innebär att man kan logga in gratis på det wifi-nätverk som finns tillgängligt på sin mobil, surfplatta eller laptop.

Det är vanligt på shoppinggallerier, flygplatser, kaféer och restauranger, idrottsanläggningar och andra offentliga miljöer där många människor vistas. Fria surfzoner utomhus har också blivit allt vanligare och finns redan i många kommuner.

Nu ska även Hörby satsa på detta. Konkurrensverket har avgjort att det inte strider mot lagar och förordningar, och det finns därför inga juridiska hinder för att Hörby att införa fria surfzoner utomhus, konstateras det i en tjänsteskrivelse.

– Medborgare och besökare i Hörby förväntar sig att kunna surfa fritt i kommunens lokaler, skriver kanslichefen Mikael Daxberg och IT-strategen Kristina Blomqvist i ett yttrande.

Kommunstyrelsen sätter av 400 000 kronor till satsningen. Pengarna ska användas för att gräva ner ledningar och koppla in antenner till fibernätet vid torgen.

– Det är viktigt för medborgarna att Hörby ligger i framkant. Vi kommer att börja här i centrum medNya och Gamla torg, och sen fortsätta med biblioteket, museet, Metropol och Allaktivitetshuset. Tanken framöver är att vi ska kunna utöka det trådlösa nätet och sätta upp det där vi har mycket aktiviteter. Framförallt kring våra idrottsanläggningar. Skolorna finns också med och kommunhuset, och får vi en utomhusscen framöver – då ska man ha det där också, oavsett var den hamnar, fortsätter Meijer.

Det kommer inte att krävas något lösenord för att logga in på det trådlösa nätverket. När man har godkänt användarvillkoren slussas man vidare till kommunens hemsida, eller någon annan sida som kommunen lägger upp, och därifrån kan man sedan komma ut på Internet.

– Det är inte exakt bestämt hur det ska se ut ännu. Men det här ger möjligheter för oss när det gäller marknadsföringen också, där vi kan välja olika intressanta områden som vi vill öppna upp och informera om.

Maxhastigheten på det trådlösa nätet blir 5 megabit per sekund. All trafik kommer att loggas för att skydda kommunen vid eventuella juridiska konflikter.

– Från politiken känner vi att det här är en jätteviktig satsning för våra medborgare, och naturligtvis även för besökare, säger Susanne Meijer.

Kommunen ser även möjligheter att styra trafiken.

– Man kan välja att slå av och på zonerna. Till exempel om man vill jobba för att det ska vara mindre ungdomar i centrum sent på kvällarna. då kan man i stället styra det så att de har tillgång till nätverket vid till exempel Aktivitetshuset.

– Likadant kan man göra om det är stora evenemang i idrottshallen och man vill ha upp ungdomarna där. Det är spännande att man kan agera på det viset.

Arbetet med att sätta upp det trådlösa nätet påbörjas inom kort.

– Det ska var färdigt någon gång under hösten, säger Susanne Meijer.